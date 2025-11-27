快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
健康台灣推動委員會今舉辦第6次委員會議，衛福部次長呂建德表示，為降低照顧者的負擔，長照3.0不僅會強化家庭支持，也將針對住宿機構不足區，透過計畫補足床位，同時提高夜間照顧服務。本報資料照片
長照3.0明年將正式上路，健康台灣推動委員會今舉辦第6次委員會議，衛福部次長呂建德表示，為降低照顧者的負擔，長照3.0不僅會強化家庭支持，也將針對住宿機構不足區，透過計畫補足床位，同時提高夜間照顧服務。衛福部長照司指出，小規模多機能服務中心的床位數，原一家最多僅能設置9張床，正研擬打破上限增至18張床，住宿機構補助也將從現行的每年最高12萬，提升至18萬，屆時將由行政院對外公布。

國內屢傳長照悲歌，8旬婦照顧腦麻兒50多年，因不堪長照壓力將其悶死，遭判刑2年6個月，法官建請總統特赦，近期引發社會關注。國內長照制度過度聚焦於「居家服務」，疏忽有20多萬名重症臥床的患者，需廿四小時照顧，而國內住宿機構資源有限，而日照機構大多無夜間服務，照顧者的壓力仍難以獲得紓解。

呂建德表示，長照2.0以「社區為基礎、以人為本、連續照顧」為理念，執行期間，長照經費成長18.7倍、照服人力增加近4倍、長照據點數也攀升20.9倍，服務滿意度高達9成，長照3.0將在2.0基礎之上，提出「健康老化、在地安老、安寧善終」的願景。

長照3.0明年上路後，將聚焦於八大目標，包含健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終、人力專業發展。其中，提升機構量能的部分，將會針對機構資源不足區，增設平價床，另將增加夜間照顧服務。

長照司副司長吳希文表示，增加夜間照顧服務，將會是提升小規模多機能服務中心的夜間床位數。小規模多機能服務中心是一種「三合一的服務」，整合日照中心、居家服務與夜間臨時住宿等項目，也因此小規機是目前提供夜間照顧的主力之一。

但依照現行的「長照機構設置標準」，一家小規機夜間床位數的上限為9床，不少業者認為難以達到經營規模，將研擬修改規定，將床位數上限增至18床，並鼓勵現行的日照中心增加擴充為小規機，給予獎助費用。

統計至今年九月，國內小規機家數為176家，而截至今年8月底為止，小規機提供的夜間喘息服務人次達3252人次。屆時打破床位數上限，將能嘉惠更多需要臨時夜間服務的照顧者。另，也研議放寬小規機的夜間服務對象，社區中有夜間需求的長照失能者都能使用；夜間服務人力來源，不排除與勞動部討論，是否可開放已在台多年取得「中階技術照顧服務人員」的外籍看護工。

呂建德表示，將布建住宿機構資源不足區的平價床。據「114年度待獎勵布建區域」，目前有8縣市、44區的長照住宿資源不足，其中以新北市缺乏的區域最多，其次為台北市。吳希文說，全台目前有12萬張長照住宿床位，占床率約83%，約還有2萬床可用，但住宿床位「不患寡而患不均」，去年底盼能設置完成2500張床，但目前尚未達到目標，將持續祭出誘因。

長照3.0明年上路後，將聚焦於八大目標，包含健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終、人力專業發展。圖／衛福部提供
長照悲歌頻傳…長照3.0擬擴大夜間照顧量能 小規機夜間床位擬增至18床

