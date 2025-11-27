人權會獲國際防制酷刑協會列名 促進台灣接軌國際

快訊

中央社／ 台北27日電

國家人權委員會說，今天獲國際防制酷刑協會（APT）正式在網站公開列名為簽署支持「調查與資訊蒐集過程中有效詢問原則」的一員，有助強化台灣與國際人權社群接軌及合作。

國家人權委員會今天透過新聞稿表示，今年8月受亞太地區國家人權機構論壇（APF）邀請，派員赴泰國參與「2025年國家人權機構防制酷刑工作坊」，瞭解「調查與資訊蒐集過程中有效詢問原則」（Principles on Effective Interviewing for Investigationsand Information Gathering）是防制酷刑重要指引。

人權會表示，這份有效詢問原則不僅多次獲聯合國大會於正式決議中肯認，也受聯合國禁止酷刑委員會（CAT）、歐洲防制酷刑委員會（CPT）及美洲國家組織大會（OAS General Assembly）等多個指標性國際機制公開支持。為提升台灣人權保障意識，人權會以主委陳菊署名信函表達對該原則的支持聲明。

人權會表示，這份有效詢問原則由15位國際指導委員、80餘位顧問委員及20位酷刑防制專家，歷時4年研擬完成，以互信、尊嚴及科學實證為核心理念，主張在合法程序保障下，透過非脅迫性、以人為本的詢問方法，取代威脅利誘式訊問，進一步重建國家與公民間的信任。

人權會表示，拓展與國際人權機構的對話及交流，是台灣落實人權保障政策的重要途徑，未來將持續積極參與防制酷刑等相關國際人權合作網路，倡議國際防制酷刑標準，並加強協助政府機關推動「禁止酷刑公約」及其「任擇議定書」國內法化，以促進國內法令及行政措施與國際人權規範相符，進一步落實人權保障國家義務。

人權 聯合國

