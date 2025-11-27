雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
陳男妻子今天傍晚首度透過視訊向媒體說明先生在機場被武警帶走並帶至杜拜警局的經過。記者蔡維斌／翻攝
陳男妻子今天傍晚首度透過視訊向媒體說明先生在機場被武警帶走並帶至杜拜警局的經過。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣陳姓夫妻本月23日赴中東16天旅行，24日飛抵阿布達比轉機，陳竟在機場被5名武裝人員帶走，5天來動向不明，我國外交部透過駐杜拜辦事處查知陳被帶到杜拜警察局，陳妻今天傍晚透過視訊說明經過，並感謝立委張嘉郡及立法院長韓國瑜表達將派員協助，期待早日得以獲釋。

陳妻今天傍晚時許首度透過視訊向台灣媒體說明事發經過，她說，本月24日她和丈夫在阿布達比轉機時，不明原因被五名武警帶走，她甚為驚恐，隻身在海外遇這種事求救無門，後來透過台灣民代找外交部協助，今天才得知丈夫被帶至杜拜的警察局，杜拜辦事處李姓人員曾前往關心，並未見到她丈夫，杜拜警方只要求請律師前往處理。

陳妻說，她為營救先生，只好跟著旅行團持續後續的旅程，今天抵達土耳其的安提阿，才和國內媒體視訊說明現況，今天立委張嘉郡和立法院長韓國瑜有聯繫她，表示會派人前往處理，她相當感動。

她說，目前她不清楚丈夫的狀況，只知道他有跟別人借手機打給親戚，表示人目前安全，並且在這幾天被轉移至很多地方，目前人被帶至杜拜的警察局，她先生退休前在一家外貿公司工作，20多年前，只曾有一次和公司老闆去過中東地區參加商展，那時候也沒發生什麼事，退休後生活也很單純，只參與教會和社區的事，也很少出國，沒想到竟會遇到這種事。

被問到外傳是否有通緝犯和陳先生同名之事，陳妻則連說三次「不知道！」，她說，目前她丈夫情況，以及到底發生什麼事都不清楚，杜拜辦事處的人只說要請律師，她隻身在外，人生地不熟，跨海司法根本做不了什麼，也不知去哪裡請律師，只能每天乾著急，已經5天了，外交部也沒有提出相關協助，她實不知怎麼辦，幸好有媒體和立委的關心，張嘉郡說明天會在台灣開記者會，也會請人前來協助，只希望早日讓丈夫獲得釋放。

