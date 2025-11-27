雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

雲林縣陳姓夫妻本月23日赴中東16天旅行，24日飛抵阿布達比轉機，陳竟在機場被5名武裝人員帶走，5天來動向不明，我國外交部透過駐杜拜辦事處查知陳被帶到杜拜警察局，陳妻今天傍晚透過視訊說明經過，並感謝立委張嘉郡及立法院長韓國瑜表達將派員協助，期待早日得以獲釋。

陳妻今天傍晚時許首度透過視訊向台灣媒體說明事發經過，她說，本月24日她和丈夫在阿布達比轉機時，不明原因被五名武警帶走，她甚為驚恐，隻身在海外遇這種事求救無門，後來透過台灣民代找外交部協助，今天才得知丈夫被帶至杜拜的警察局，杜拜辦事處李姓人員曾前往關心，並未見到她丈夫，杜拜警方只要求請律師前往處理。

陳妻說，她為營救先生，只好跟著旅行團持續後續的旅程，今天抵達土耳其的安提阿，才和國內媒體視訊說明現況，今天立委張嘉郡和立法院長韓國瑜有聯繫她，表示會派人前往處理，她相當感動。

她說，目前她不清楚丈夫的狀況，只知道他有跟別人借手機打給親戚，表示人目前安全，並且在這幾天被轉移至很多地方，目前人被帶至杜拜的警察局，她先生退休前在一家外貿公司工作，20多年前，只曾有一次和公司老闆去過中東地區參加商展，那時候也沒發生什麼事，退休後生活也很單純，只參與教會和社區的事，也很少出國，沒想到竟會遇到這種事。

被問到外傳是否有通緝犯和陳先生同名之事，陳妻則連說三次「不知道！」，她說，目前她丈夫情況，以及到底發生什麼事都不清楚，杜拜辦事處的人只說要請律師，她隻身在外，人生地不熟，跨海司法根本做不了什麼，也不知去哪裡請律師，只能每天乾著急，已經5天了，外交部也沒有提出相關協助，她實不知怎麼辦，幸好有媒體和立委的關心，張嘉郡說明天會在台灣開記者會，也會請人前來協助，只希望早日讓丈夫獲得釋放。