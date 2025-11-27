快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

賴總統盼跨域協力守護國人健康 提升社會韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統27日下午主持「健康台灣推動委員會第6次會議」。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
賴清德總統27日下午主持「健康台灣推動委員會第6次會議」。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

賴清德總統27日下午主持「健康台灣推動委員會第6次會議」，表示在跨部會與專家協作下，衛福部建置的「台灣e院」線上醫療諮詢平台及慈月基金會推出的「百大醫言堂」節目陸續上線，不僅提升全民健康識能，也展現跨領域合作成果。

賴總統指出，台灣已正式邁入超高齡社會，長照需求急遽攀升，政府將提前於明年啟動「長照3.0」，以達成健康老化、在地安老與安寧善終的願景。同時，將從「One Health」全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，透過公私協力提升社會韌性。

賴總統致詞時表示，「健康台灣推動委員會」過去一年多累積許多建議，協助行政團隊、民間團體與第一線醫護共同推動政策。他提到，今年第3次會議提出成立「健康台灣網路學苑平台」，目前衛福部已建置「台灣e院」，串聯32家醫院、涵蓋33個診療科別，超過200位醫師、營養師、藥師與護理師提供免費線上諮詢。

此外，由慈月基金會製作的「百大醫言堂」節目已於10月底上線，聚焦十大死因與常見疾病，由百大名醫以深入淺出的方式傳遞健康知識。賴總統表示，相關成果凝聚顧問與行政團隊努力，在此表達感謝。

本次會議將報告上次列管事項處理情形，衛福部也將提出「長照3.0」與「國家防疫一體政策」規劃。賴總統說，台灣自2007年推動長照計畫，2017年啟動「長照2.0」後，經費、人力、服務人數及據點均大幅成長，服務滿意度高達9成。然而進入超高齡社會後，長照面臨新挑戰，因此提前啟動「長照3.0」，以人為本、社區為基礎，強化健康促進、復能、智慧照顧、家庭支持及機構量能，以因應未來需求。

針對傳染病威脅，賴總統指出，禽流感、狂牛症、COVID-19、登革熱等疫情與生態變化密切相關。在複雜情勢下，必須以「One Health」概念推動「國家一體防疫政策」，整合人類、動植物與環境健康，結合跨部會與跨領域專家形成「行動共同體」，提出整合對策並超前部署。

賴總統強調，「健康台灣」需要全民參與，感謝專家提供建言，行政與民間團隊積極落實政策，盼持續共同為國人健康努力。

長照 衛福部

延伸閱讀

【重磅快評】君無戲言變小編修文 萊爾校長的信賴危機

明年提前啟動長照3.0 賴總統：達成健康老化、在地安老、安寧善終願景

宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人

賴總統：明年300億元推AI新十大 打造創新驅動產業生態

相關新聞

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

雲林縣陳姓夫妻本月23日赴中東16天旅行，24日飛抵阿布達比轉機，陳竟在機場被5名武裝人員帶走，5天來動向不明，我國外交...

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部：人已在杜拜警局

雲林縣陳姓夫妻本月23日搭機前往伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料24日飛抵阿布達比，陳先生竟在機艙空橋被5名...

刑事局長投書斯洛伐克媒體 籲挺台參與國際刑警組織

斯洛伐克具影響力媒體「北約軍事」（Natoarmy）25日刊登我國內政部警政署刑事警察局長周幼偉的投書，呼籲國際社會支持...

明年報稅「免綜所稅」門檻出爐 696萬戶享減稅紅包

新減稅門檻出爐！行政院會今天拍板財政部最新減稅措施，包含調高2026年度免扣額以及稅率級距，讓民眾在2027年報稅時減輕負擔；單身租屋自住者年所得在64.4萬元以下免繳所得稅，雙薪家庭年所得在110.8萬以下免繳稅，租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得低於168.5萬元也免繳。整體免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。

香港宏福苑大火跟竹鷹架有關？ 內政部：將全面檢討台灣大樓新建案

香港大埔區住宅區「宏福苑」爆發大火，有媒體報導與大樓外牆架設的竹編鷹架有關。內政部政務次長董建宏表示，目前台灣已鮮少使用...

歷史上的今天／1967年蔣經國應邀訪日 機場與夫人吻別

1967年11月27日，當時的國防部長蔣經國應日本政府邀請，飛往日本進行為期六天的官式訪問，除八位高級軍政官員及民意代表偕行外，蔣部長在登機前還特別轉身與夫人蔣方良吻別。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。