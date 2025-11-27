賴總統盼跨域協力守護國人健康 提升社會韌性

賴清德總統27日下午主持「健康台灣推動委員會第6次會議」，表示在跨部會與專家協作下，衛福部建置的「台灣e院」線上醫療諮詢平台及慈月基金會推出的「百大醫言堂」節目陸續上線，不僅提升全民健康識能，也展現跨領域合作成果。

賴總統指出，台灣已正式邁入超高齡社會，長照需求急遽攀升，政府將提前於明年啟動「長照3.0」，以達成健康老化、在地安老與安寧善終的願景。同時，將從「One Health」全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，透過公私協力提升社會韌性。

賴總統致詞時表示，「健康台灣推動委員會」過去一年多累積許多建議，協助行政團隊、民間團體與第一線醫護共同推動政策。他提到，今年第3次會議提出成立「健康台灣網路學苑平台」，目前衛福部已建置「台灣e院」，串聯32家醫院、涵蓋33個診療科別，超過200位醫師、營養師、藥師與護理師提供免費線上諮詢。

此外，由慈月基金會製作的「百大醫言堂」節目已於10月底上線，聚焦十大死因與常見疾病，由百大名醫以深入淺出的方式傳遞健康知識。賴總統表示，相關成果凝聚顧問與行政團隊努力，在此表達感謝。

本次會議將報告上次列管事項處理情形，衛福部也將提出「長照3.0」與「國家防疫一體政策」規劃。賴總統說，台灣自2007年推動長照計畫，2017年啟動「長照2.0」後，經費、人力、服務人數及據點均大幅成長，服務滿意度高達9成。然而進入超高齡社會後，長照面臨新挑戰，因此提前啟動「長照3.0」，以人為本、社區為基礎，強化健康促進、復能、智慧照顧、家庭支持及機構量能，以因應未來需求。

針對傳染病威脅，賴總統指出，禽流感、狂牛症、COVID-19、登革熱等疫情與生態變化密切相關。在複雜情勢下，必須以「One Health」概念推動「國家一體防疫政策」，整合人類、動植物與環境健康，結合跨部會與跨領域專家形成「行動共同體」，提出整合對策並超前部署。

賴總統強調，「健康台灣」需要全民參與，感謝專家提供建言，行政與民間團隊積極落實政策，盼持續共同為國人健康努力。