刑事局長投書斯洛伐克媒體 籲挺台參與國際刑警組織

中央社／ 布拉格27日專電
刑事局長周幼偉。圖／中央社
刑事局長周幼偉。圖／中央社

斯洛伐克具影響力媒體「北約軍事」（Natoarmy）25日刊登我國內政部警政署刑事警察局長周幼偉的投書，呼籲國際社會支持台灣實質參與國際刑警組織（INTERPOL），以強化全球即時情資交流與共同打擊跨境犯罪。

第93屆國際刑警組織大會24日在摩洛哥馬拉喀什（Marrakech）召開。國際刑警組織成立逾百年，是全球第二大國際組織、最重要的警政合作平台，現有196個會員國。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，周幼偉在「北約軍事」的投書中指出，台灣位居印太交通樞紐，具備成熟的執法體系與國際合作成果，理應被視為「能為全球治安作出實質貢獻的合作夥伴」。

他表示，台灣警察長期在毒品走私、電信詐欺、兒少性剝削、非法漁業與人口販運等領域展現專業能力，但因無法使用國際刑警組織的「I-24/7全球警察通訊系統」，在偵辦跨境案件與即時情資交換方面面臨重大阻礙。

周幼偉強調，台灣具能力與意願協助國際社會打擊跨境犯罪，納入台灣將有助彌補現行國際合作架構的缺口。

周幼偉引用國際刑警組織今年發布的「人口販運驅動的詐騙機房」報告，指出目前已有66國受害者被販運至跨境詐騙園區，估計受害人數達數十萬人。台灣在查緝相關犯罪領域具備豐富經驗，但遭排除於國際體系之外，使多邊合作受到限制，「這不僅是台灣的損失，也是全球治安的損失」。

周幼偉重申，台灣願與全球各國執法夥伴共同打擊跨境犯罪，呼籲國際社會支持台灣參與國際刑警組織年會、技術會議與執法訓練，「讓沒有政治干預的專業警務合作回到正軌」。

他強調，台灣長期秉持專業與責任投入國際執法合作，盼透過實質參與國際刑警組織，促進與各會員國互動，共同強化跨境犯罪防護網。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）專家柯尼（John Coyne）也在今年9月5日發表論文「台灣遭排除於國際刑警組織外削弱全球警務合作」，指出台灣在國際毒品查緝、非法金流偵辦與人口販運防制中扮演要角。然而，台灣長期缺席國際刑警組織，使全球聯合追緝與情資共享效率顯著下降。他提醒，跨境犯罪不分國界，持續排除台灣將使國際安全體系出現破口。

周幼偉 斯洛伐克 北約

