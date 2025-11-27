香港宏福苑大火跟竹鷹架有關？ 內政部：將全面檢討台灣大樓新建案

香港大埔區住宅區「宏福苑」爆發大火，有媒體報導與大樓外牆架設的竹編鷹架有關。內政部政務次長董建宏表示，目前台灣已鮮少使用這樣的材料，大部分都是符合勞動部營造安全衛生設施標準的鋼構管，透過這次大火，也全面來檢討我國目前大樓的新建案狀況。

內政部今辦部務會報會後記者會，董建宏聯訪時被問及如何避免我國發生類似情況，他說，香港主要是使用木作鷹架，目前台灣已經鮮少使用，大部分都是採用勞動部規定的營造安全衛生設施標準規範，強度、使用規範都有明文規定，至於鋼構管的施工架必須符合國家標準CNS4750的規範。

董建宏也說，國土署每年都會要求地方政府抽查工安，對於香港大樓火災，感到非常遺憾，也透過這次大火，全面來檢討我國目前的整體大樓的新建案狀況。

至於高樓救火部分，董建宏說，如果施工期間，就是只能靠雲梯車，但在台灣現在建築法規，建物達到一定高度後，滅火方式是靠整個建物內部的消防設施，像是台北101頂樓上面的結構，除了有平衡作用外，其實就是滅火的非常重要的關鍵，因此我國建物的結構、防火性，還有室內防火空間、避難空間的設施，都要達到我國標準。

內政部會後補充文字表示，依據各類場所消防安全設備設置標準規定，建築物應檢討設置滅火、警報、避難及消防搶救上必要設備；內政部民國78年發布上述設置標準，即規定11樓以上樓層，須設置自動灑水設備；另建築技術規則建築設計施工編規定，16樓以上或50公尺此上的高層建築物，應整棟設置自動灑水設備。

內政部指出，雲梯車是提供消防員滅火或搶救受困人員使用，建築物達一定樓層後，依其樓層或高度，設置安全梯、特別安全梯供內部人員避難使用，當高層建築發生火災，警報設備偵知火災、發出警報時，就可利用安全梯、特別安全梯逃生，並無住在幾樓以上傷亡風險變高情形。

消防署提醒，供公眾使用建築物、高層建築物平時應關閉安全梯、特別安全梯之防火門，保持該樓梯不受火、煙蔓延，造成阻斷逃生路徑的情形；另高層樓利用雲梯車救援，仍有其不特定風險，建議仍以建築物內部固定的安全梯等為主要的逃生路徑。