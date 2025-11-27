快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

香港宏福苑大火跟竹鷹架有關？ 內政部：將全面檢討台灣大樓新建案

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
香港宏福苑大廈發生大火造成嚴重死傷，有別於香港，台灣施工中大樓外側的鷹架材質多半是金屬材質。記者杜建重／攝影
香港宏福苑大廈發生大火造成嚴重死傷，有別於香港，台灣施工中大樓外側的鷹架材質多半是金屬材質。記者杜建重／攝影

香港大埔區住宅區「宏福苑」爆發大火，有媒體報導與大樓外牆架設的竹編鷹架有關。內政部政務次長董建宏表示，目前台灣已鮮少使用這樣的材料，大部分都是符合勞動部營造安全衛生設施標準的鋼構管，透過這次大火，也全面來檢討我國目前大樓的新建案狀況。

內政部今辦部務會報會後記者會，董建宏聯訪時被問及如何避免我國發生類似情況，他說，香港主要是使用木作鷹架，目前台灣已經鮮少使用，大部分都是採用勞動部規定的營造安全衛生設施標準規範，強度、使用規範都有明文規定，至於鋼構管的施工架必須符合國家標準CNS4750的規範。

董建宏也說，國土署每年都會要求地方政府抽查工安，對於香港大樓火災，感到非常遺憾，也透過這次大火，全面來檢討我國目前的整體大樓的新建案狀況。

至於高樓救火部分，董建宏說，如果施工期間，就是只能靠雲梯車，但在台灣現在建築法規，建物達到一定高度後，滅火方式是靠整個建物內部的消防設施，像是台北101頂樓上面的結構，除了有平衡作用外，其實就是滅火的非常重要的關鍵，因此我國建物的結構、防火性，還有室內防火空間、避難空間的設施，都要達到我國標準。

內政部會後補充文字表示，依據各類場所消防安全設備設置標準規定，建築物應檢討設置滅火、警報、避難及消防搶救上必要設備；內政部民國78年發布上述設置標準，即規定11樓以上樓層，須設置自動灑水設備；另建築技術規則建築設計施工編規定，16樓以上或50公尺此上的高層建築物，應整棟設置自動灑水設備。

內政部指出，雲梯車是提供消防員滅火或搶救受困人員使用，建築物達一定樓層後，依其樓層或高度，設置安全梯、特別安全梯供內部人員避難使用，當高層建築發生火災，警報設備偵知火災、發出警報時，就可利用安全梯、特別安全梯逃生，並無住在幾樓以上傷亡風險變高情形。

消防署提醒，供公眾使用建築物、高層建築物平時應關閉安全梯、特別安全梯之防火門，保持該樓梯不受火、煙蔓延，造成阻斷逃生路徑的情形；另高層樓利用雲梯車救援，仍有其不特定風險，建議仍以建築物內部固定的安全梯等為主要的逃生路徑。

有關施工架構築部分，內政部補充，勞動部訂營造安全衛生設施標準第4章，使用鋼管施工架應符合國家標準CNS4750，「對於使用木竹材料者，不得有裂隙或腐蝕，或顯著損及強度之裂隙、蛀孔、木結、斜紋等，尚無限制使用」。另營造安全衛生設施標準第22條已規定安全網之材料、強度、檢驗及張掛方式應符合CNS 14252,CNS 16079-1及CNS16079-2標準。

內政部今辦部務會報會後記者會，內政部政務次長董建宏（右）表示，透過這次大火，也全面來檢討我國目前大樓的新建案狀況。記者張曼蘋／攝影
內政部今辦部務會報會後記者會，內政部政務次長董建宏（右）表示，透過這次大火，也全面來檢討我國目前大樓的新建案狀況。記者張曼蘋／攝影

建築 內政部 香港

延伸閱讀

香港宏福苑大火 楊冪「Prada代言暫緩官宣」 檀健次新歌、易烊千璽專輯全延後

影／香港女主播報導宏福苑災情強忍情緒 網友讚：真實版新聞女王

整理包／香港宏福苑「五級惡火」如何發生？救援進度、高樓逃生法一文掌握

香港宏福苑奪命惡火釀死傷 鄭麗文：願逝者安息

相關新聞

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部：人已在杜拜警局

雲林縣陳姓夫妻本月23日搭機前往伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料24日飛抵阿布達比，陳先生竟在機艙空橋被5名...

明年報稅「免綜所稅」門檻出爐 696萬戶享減稅紅包

新減稅門檻出爐！行政院會今天拍板財政部最新減稅措施，包含調高2026年度免扣額以及稅率級距，讓民眾在2027年報稅時減輕負擔；單身租屋自住者年所得在64.4萬元以下免繳所得稅，雙薪家庭年所得在110.8萬以下免繳稅，租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得低於168.5萬元也免繳。整體免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。

香港宏福苑大火跟竹鷹架有關？ 內政部：將全面檢討台灣大樓新建案

香港大埔區住宅區「宏福苑」爆發大火，有媒體報導與大樓外牆架設的竹編鷹架有關。內政部政務次長董建宏表示，目前台灣已鮮少使用...

歷史上的今天／1967年蔣經國應邀訪日 機場與夫人吻別

1967年11月27日，當時的國防部長蔣經國應日本政府邀請，飛往日本進行為期六天的官式訪問，除八位高級軍政官員及民意代表偕行外，蔣部長在登機前還特別轉身與夫人蔣方良吻別。

李遠泛淚看「大濛」 帶受難者舅舅黃梅「回家」

文化部長李遠昨日泛淚出席電影「大濛」首映會，今天在臉書上表示，「大濛」不僅是台灣電影產業的里程碑，他也終能以釋然態度面對...

迎向超高齡社會 健康台灣委員會公布長照3.0兩大核心升級

賴清德總統召開健康台灣推動委員會第六次會議，此次會議將從上次聚焦討論的智慧醫療延伸，關注台灣推動長照3.0政策的實務工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。