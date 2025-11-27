雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部：人已在杜拜警局
雲林縣陳姓夫妻本月23日搭機前往伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料24日飛抵阿布達比，陳先生竟在機艙空橋被5名武裝人員帶走，陳妻向登機櫃檯與地勤求助，經外交部杜拜辦事處代為交涉，得知陳先生目前人在杜拜警察局，將透過律師了解狀況後，才能進一步交涉、處置。
該起出國旅行意外，陳妻起先求助無門，只能搭機飛往伊斯坦堡向旅行社求援，再輾轉向台灣外交部杜拜辦事處求助，陳妻說，她和先生準備在阿布達比轉機前往伊斯坦堡與當地旅行團會合，剛抵達阿布達比就在機艙空橋，突然被5名武裝人員帶走，現場空服員也未說明原因，令她十分驚慌不知如何是好。
陳妻表示，語言不通，求助無門，只能再飛到伊斯坦堡的旅行社求援，並透過台灣家人向台灣外交部杜拜辦事處求助，並委請在地友人協助打聽，她先生退休8年，生活單純，不解為何發生此事，「老公安不安全？被關在哪裡？」無法掌握，甚是憂心。
經陳妻透過台灣民代向外交部了解，外交部駐杜拜辦事處今天回應，指陳先生目前人在杜拜警察局，杜拜辦事處人員也已有前往警察局關心，不過可能還需要家屬聘請律師才能進一步了解狀況。
據了解，家屬已過立委請外交部協助聘請律師，再進一步和杜拜警方接洽。
