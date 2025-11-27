賴索托「阿彌陀佛關懷中心」來台巡演 林佳龍贈彩色鉛筆祝福彩色人生

外交部長林佳龍27日於社群平台發文分享，來自賴索托「阿彌陀佛關懷協會」的24位院童在「行願非洲·感恩之旅」慈善巡演中來台表演，表達對台灣捐助者的感謝。林佳龍認為，台灣是一股與世界共好的「良善力量」，世界也會因為台灣的存在而變得更好，他並贈送彩色鉛筆給24位表演的院童，祝福他們都能盡情揮灑、書寫自己的彩色人生。

林佳龍表示，24 位來自賴索托的孩子身著傳統服飾，以流利的台語演唱起〈愛拚才會贏〉。音樂響起瞬間，他和外交部同仁也跟著節奏拍手、一起唱和，讓現場充滿溫暖的氣氛。林佳龍說，看著孩子們燦爛的笑容，平日身著正裝，處理嚴肅公務的外交同仁，在那一刻也自然地流露情感。

林佳龍指出，由慧禮法師創辦的「阿彌陀佛關懷協會」（Amitofo Care Centre, ACC）以台灣為基地，長期在非洲史瓦帝尼、賴索托、馬拉威、莫三比克與馬達加斯加等國設立關懷中心，照顧失親無依的孩子們，並且提供正體中文教學，讓他們都能通曉母語與華語兩種語言，為台灣與非南國家的交流奠定基礎。

林佳龍表示，這次「阿彌陀佛關懷協會」賴索托院童們應「行願非洲‧感恩之旅」慈善巡演活動來台，透過歌唱、舞蹈、傳統武術的表演，展現對台灣捐助者的感謝。慧禮法師表示，透過返台巡演，也能帶著孩子們拓展眼界，設定自己的人生目標，以及未來國家發展的願景。

林佳龍回顧，擔任台中市長時，他也曾接待過關懷中心的孩子們，當時正值隆冬十分，他親手為他們戴上保暖的毛線帽子，而這次他則準備彩色鉛筆，祝福孩子們都能盡情揮灑、書寫自己的彩色人生。

在表演之後，林佳龍也準備豐盛的蛋奶素美食與他們分享。林佳龍透露，他詢問與他同桌用餐的孩子「來台灣最喜歡的食物是什麼？」賴索托的院童則用流利的中文回應「布丁、養樂多與臭豆腐。」搭配「讚」的手勢，並邀請林佳龍去訪問賴索托。

林佳龍認為，台灣是一股與世界共好的「良善力量」，而「阿彌陀佛關懷協會」正是這股力量最具體，也是最溫暖的展現。每當世界發生天災，台灣的救援團隊總在第一時間深入災區，台灣善盡地球公民的責任，世界也會因為台灣的存在，而變得更好。