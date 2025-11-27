快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

深化台哥實質合作 林佳龍：哥倫比亞將推動在台重設辦事處

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍（中）25日晚宴哥倫比亞參議院外委會主席希拉多（Óscar Mauricio Giraldo Hernández，左4）及眾議院外委會主席隆多紐（Álvaro Mauricio Londoño Lugo）（右4）等貴賓。（外交部提供）中央社
外交部長林佳龍（中）25日晚宴哥倫比亞參議院外委會主席希拉多（Óscar Mauricio Giraldo Hernández，左4）及眾議院外委會主席隆多紐（Álvaro Mauricio Londoño Lugo）（右4）等貴賓。（外交部提供）中央社

外交部長林佳龍於 25 日晚間接待哥倫比亞參議院與眾議院外交委員會主席希拉多（Óscar Mauricio Giraldo Hernández）與隆多紐（Álvaro Mauricio Londoño Lugo）伉儷，感謝兩位主席長期支持台哥雙邊互動，兩位主席除盛讚台灣人民的韌性以及在科技及公衛領域的傲人成就外，也表示將積極推動哥國在台恢復設立辦事處，林佳龍表達歡迎之意，也提到台灣樂於分享經驗、共同提升兩國人民福祉。

林佳龍表示，今年 9 月底才接待由哥國參議院外交委員會前主席培瑞茲（José Luis Pérez）率領的國會訪問團，如今兩位現任主席在不到兩個月內到訪，充分展現台哥雙方透過國會外交深化關係的誠意與用心。

林佳龍指出，台灣與哥倫比亞共享民主、自由與法治等普世價值，雙方在綠能、智慧農業與數位創新等領域也展現高度合作潛力。近年來，兩國亦透過藝術家、樂團等文化展演持續推動人民交流，拉近彼此的距離。

林佳龍並說明，目前台灣已於哥國首都波哥大設有駐館，哥倫比亞過去亦曾在台灣設立商務辦事處，惟於 2002 年因經費因素而裁撤。此次交流中，兩位主席明確向他表示，將積極推動哥國恢復在台設立辦事處，以強化雙方在商務與文化等領域的各項合作，林佳龍也對此表達歡迎之意。

林佳龍強調，台灣的民主韌性、經濟成就與科技實力近年在國際上愈加受到重視，也吸引更多國家願意與台灣發展實質關係。台灣樂於分享自身經驗，並期待與哥倫比亞共同提升兩國人民的福祉。

最後，林佳龍感謝兩位主席不辭辛勞遠道來訪，相信此行有助他們進一步加深對台灣的理解，持續挖掘更多合作機會，深化台哥友好關係。

林佳龍 哥倫比亞 文化

延伸閱讀

哥倫比亞參眾院外委會主席訪台 允推動在台設辦事處

轟日台交流協會媚日 央視警告台灣「軟骨頭」…林佳龍：戰狼式語言

怕吳釗燮？ 林佳龍稱很熟：line來line去 但公私要分開

美國會報告指習近平令做好2027攻台準備 林佳龍：要做好自我防衛

相關新聞

歷史上的今天／1967年蔣經國應邀訪日 機場與夫人吻別

1967年11月27日，當時的國防部長蔣經國應日本政府邀請，飛往日本進行為期六天的官式訪問，除八位高級軍政官員及民意代表偕行外，蔣部長在登機前還特別轉身與夫人蔣方良吻別。

李遠泛淚看「大濛」 帶受難者舅舅黃梅「回家」

文化部長李遠昨日泛淚出席電影「大濛」首映會，今天在臉書上表示，「大濛」不僅是台灣電影產業的里程碑，他也終能以釋然態度面對...

迎向超高齡社會 健康台灣委員會公布長照3.0兩大核心升級

賴清德總統召開健康台灣推動委員會第六次會議，此次會議將從上次聚焦討論的智慧醫療延伸，關注台灣推動長照3.0政策的實務工作...

日相高市與川普通話後 稱日本無立場認定台灣法律地位

．日本首相兼自民黨總裁高市早苗26日與在野4黨領袖舉行任內首次黨首討論會時表示，與台灣「維持著非政府間的實務關係」，日本「已在《舊金山和約》放棄所有權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位」。

國人阿布達比機場遭警登機拘捕 外交部：正釐清案情並提供後續協助

雲林陳姓國人23日從台灣飛往阿布達比，欲轉機前往伊斯坦堡參加旅行團活動，卻在阿布達比機場、通往機艙的空橋上被武裝人員帶走...

郵局伺服器異常「畫面一直轉圈圈」民眾擠爆櫃台等領普發1萬現金

中華郵政11月24日起開放1292間臨櫃領現，今天已是第3天，但上午卻傳系統出現問題，臨櫃電腦作業「畫面一直轉圈圈」，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。