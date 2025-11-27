2022年遭跟拍事件 陳時中指已提告盼釐清真相

快訊

中央社／ 台北27日電

政壇跟拍事件引關注，行政院政務委員陳時中昨天透露已經對2022年台北市長選舉期間的跟拍事件提告，不讓做錯事的人不痛不癢。陳時中辦公室補充表示，陳時中主要是想透過司法調查，釐清那些跟拍和抹黑事件的真相。

2022年，台北市長選舉期間，國民黨立委徐巧芯以照片、影片等爆料，質疑陳時中在餐敘時對同行者伸出鹹豬手、十指緊扣等；當年陳時中競選總部指出，徐巧芯公布的影片只能看到陳時中與友人並肩，一行人離開餐廳的畫面，完全看不出「鹹豬手」等任何性騷擾跡象，徐巧芯污衊他人清白應遭到譴責。

鏡報新聞網今年報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團，其中包含2022年底時任台北市議員徐巧芯爆料陳時中的「十指緊扣」的照片。陳時中在9月時曾表示，揭弊、爆料、抹黑是不同層次的事情，如果藉揭弊名義，侵犯個人隱私，進而行抹黑之實，並謀取個人政治利益，相信這不應該。

鏡新聞昨天釋出陳時中專訪，對於疑似遭狗仔集團跟監，陳時中透露，不能讓做錯事情的人一派輕鬆、不痛不癢，他已經為此提告。

陳時中辦公室今天回覆記者提問時補充表示，陳時中主要是希望透過司法和相關調查，釐清2022年時跟拍和抹黑事件的真相，並未特別強調提告對象。

陳時中 徐巧芯

