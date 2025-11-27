聽新聞
攻擊台鐵員工 立委擬增刑責

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台鐵員工遭暴力攻擊事件頻傳，今年至本月十五日已發生十四起攻擊事件，立委指台鐵近三年暴力事件增加近二點五倍，鐵路人員職場安全環境需通盤檢討，並提案修法，旅客若對執勤鐵路人員強暴、威迫和恐嚇等行為，應有刑責、罰金；交通部表示支持。

立委洪孟楷、黃健豪、蘇清泉等人提案修鐵路法，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方式，妨礙鐵路從業人員執行職務者，處一年至五年有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致鐵路從業人員死亡者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處五年以上、十年以下有期徒刑。

民眾黨團也提案，妨礙從業人員執行業務處三年以下有期徒刑，得併科卅萬元以下罰金；致人員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上、十年以下有期徒刑。

鐵道局長楊正君表示，對於修法保障從業人員安全表示支持，但罰則部份建議比照醫療法，處罰額度採較小的卅萬元、三年以下方案。

民進黨立委李昆澤說，台鐵員工遭旅客暴力攻擊事件頻仍，鐵路警察無法在第一時間趕赴現場協助，就算台鐵員工欲解除旅運契約，面對旅客不願離場也無法強制驅離，仍只能等鐵警到場。

但根據統計，鐵警人數二○二○年為七四五人，今年降至六二六人，減幅百分之十六，鐵路警察能量不足，台鐵應評估保全增設。

鐵警副局長廖國政說，鐵警近年人數無太大變化，鑑於退休人員及新進人員需訓練一年的人員增減，仍支持台鐵增加保全人力。

交通部政務次長伍勝園說，六月跨部會協調，短期作為是增加鐵警巡邏頻率，並請專責保全、台鐵人員一起聯防；無鐵警進駐的車站，就近與地方警察連繫，訓練員工防身及應對。台鐵公司總經理馮輝昇說，已對全台特等站及一等站盤點保全人力。

