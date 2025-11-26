快訊

藏放冰箱、被「三貼」遊街的屏東霧台黑熊 已製成標本

消防員也殉職！香港大火已釀13死 習近平下令了

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

借鑑花蓮經驗 季連成倡設專責收容中心與防救災單位

中央社／ 台北26日電

協調花蓮救災的行政院政務委員季連成今天建議，政府可以成立專責化收容中心，思考以歸零思維，成立專責防救災機制單位；此外，面對天災的救災狀態與戰災接近，台灣可討論套用天災的救援經驗，轉移至全社會防衛韌性中。

內政部舉辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，以花蓮堰塞湖災害為例，聚焦災害預防機制等5大主題，季連成今天出席論壇閉幕式並致詞。

季連成說，理論與實際救災仍有很大差距，像花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，以學校、活動中心與教會收容災民，但無法長時間收容，也不像想像中的收容中心那樣完整。

季連成表示，後來政府補貼民眾分流到飯店、民宿，但這並非長久之計，這次經驗讓他了解到，平常是否要建立一個專責化的收容中心，並建構完整收容機制，畢竟台灣面對地震與極端氣候災害，一定會面臨收容問題。

季連成說，他也認為要建立一個專責災害防救機制，目前行政院設有災害防救辦公室，但縣市政府的災防辦公室並非實體設置，因此當地方面臨重大災害且無法處理時，政府就會失能。

季連成表示，從中央到縣市政府，是否要以歸零思維，成立專責的防救災機制單位，甚至行政院災防辦公室都要重新做組織調整；他也已經提出，可以馬上擔任這個機制的召集人，希望整合各部會與縣市政府意見，成立一個國家專屬的防災機制，而不是以任務編組型態來面對大災難。

季連成說，目前縣市政府只有消防局能救災，但消防人員工作非常複雜，且大面積災害不是一個消防局能做到的，另一方面，也不是每個民選縣市首長都有處理災害的專業經驗，因此是否能在副縣市長之下，聘請一位災害副首長成立一個災害專責局處，並統一事權，有共同語言做災防工作，效率是不是會更好、沿用幾十年的組織是否該調整，值得思考。

季連成也說，台灣面臨災害的同時，國家處境也非常為難；防災三階段「防災、救援、復原」與戰災狀態有異曲同工之妙，以俄烏戰爭為例，俄羅斯發動侵略戰爭前，就是烏克蘭的防災階段，要先撤離、疏散、避災；災害救援與復原階段，在戰災時也是同樣概念。

季連成也建議，台灣在戰災準備工作上，可討論套用天然災害的救援經驗與教訓，轉移到全社會防衛韌性中。

此外，季連成接受媒體聯訪被問及，若身兼民進黨主席的總統賴清德徵召他參選縣市長是否會答應時說，「我會很老實、很誠懇地跟總統報告，我沒有這個意願」，他覺得在政府部門做事比在縣市政府更有成就感。

災害 季連成 行政院 馬太鞍溪

延伸閱讀

季連成視察馬太鞍溪災區 要求涵管便道10天內通車

花蓮光復救災協調官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

颱風鳳凰重創蘇澳 季連成：有信心可於14日晚完成災後復原

要國軍挖墳？花蓮縣府澄清與季連成無此對話

相關新聞

李遠泛淚看「大濛」 帶受難者舅舅黃梅「回家」

文化部長李遠昨日泛淚出席電影「大濛」首映會，今天在臉書上表示，「大濛」不僅是台灣電影產業的里程碑，他也終能以釋然態度面對...

迎向超高齡社會 健康台灣委員會公布長照3.0兩大核心升級

賴清德總統召開健康台灣推動委員會第六次會議，此次會議將從上次聚焦討論的智慧醫療延伸，關注台灣推動長照3.0政策的實務工作...

日相高市與川普通話後 稱日本無立場認定台灣法律地位

．日本首相兼自民黨總裁高市早苗26日與在野4黨領袖舉行任內首次黨首討論會時表示，與台灣「維持著非政府間的實務關係」，日本「已在《舊金山和約》放棄所有權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位」。

國人阿布達比機場遭警登機拘捕 外交部：正釐清案情並提供後續協助

雲林陳姓國人23日從台灣飛往阿布達比，欲轉機前往伊斯坦堡參加旅行團活動，卻在阿布達比機場、通往機艙的空橋上被武裝人員帶走...

郵局伺服器異常「畫面一直轉圈圈」民眾擠爆櫃台等領普發1萬現金

中華郵政11月24日起開放1292間臨櫃領現，今天已是第3天，但上午卻傳系統出現問題，臨櫃電腦作業「畫面一直轉圈圈」，中...

8年投入1.25兆國防特別預算 賴清德：中國威脅加劇

因應中國對台威脅，賴清德總統今早召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後在總統府舉行記者會宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規畫，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。