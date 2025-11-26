李遠泛淚看「大濛」 帶受難者舅舅黃梅「回家」

快訊

中央社／ 台北26日電

文化部長李遠昨日泛淚出席電影「大濛」首映會，今天在臉書上表示，「大濛」不僅是台灣電影產業的里程碑，他也終能以釋然態度面對家族傷痛，帶著白色恐怖受難者舅舅黃梅「回家」。

李遠表示，這部電影他足足等待了555天，因為這部以白色恐怖為背景，卻充滿小人物溫情與悲憫的作品，猶如一面鏡子，映照出他家族中那段被塵封已久的創傷。

李遠表示，昨天對他來說意義非凡，「73年前的同一天，1952年11月25日，我的舅舅黃梅在白色恐怖時期因叛亂罪在馬場町遭到槍決。」李遠說那時他才剛滿一歲，舅舅的事件成了家族裡不可觸碰的禁忌，信件與書籍被焚燒，所有關於「紅色」或「灰暗」的字眼變得非常敏感。

李遠透露，直到近年因工作機緣，他才終於看到了三舅黃梅73年前的絕筆遺書。這份遺書他一直放在公事包中，沉甸甸的，象徵著心中的重量。遺書上，舅舅以工整的字跡寫下：「雞已經在啼，接近死亡只有幾個小時。回憶二十餘年來，就像做了一場夢，如今夢快醒了…」以及對親姊姊的祝福與永別。

李遠說在觀影結束後，他雖然仍拿著裝有遺書的公事包，卻感到「比以往輕了」，他表示「大濛」這部電影中把悲傷轉化為悲憫，用更溫柔的心呈現那個暴力無所不在的殘酷時代中小人物彼此的同情，「陳玉勳導演作品中一貫的悲憫和溫柔，使得我們原本的忿忿不平得到了安慰。」

李遠也對舅舅黃梅喊話表示，「舅舅，我來晚了，真的對不起。謝謝你在一年酷刑之下沒有牽連家人，還得若無其事地寫家書。現在，我要帶你回家。」李遠寫著：「台灣現在的風景和過去完全不一樣了啊。如果你有機會和我一樣經歷它的改變，你一定會很開心的。」

李遠說，「大濛」提醒大家在時間裡，每個人都必須學會像電影中主角趙公道喊的那句意味深長「走囉！」一樣，在沉霧中找到荒涼小徑，無所畏懼地繼續走完每個人必須走的未竟之路。李遠也期許「雞已啼，霧未散」，希望電影「大濛」能讓觀眾理解過去年代的艱難與人性光輝，更加珍惜台灣的民主與自由。

