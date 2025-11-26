快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
雲林縣陳姓夫妻本月23日從台灣出發，欲轉機到伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料才剛抵達阿布達比，陳先生（左）就在通往機艙的空橋上不明原因被5名武裝人員帶走，至今仍無下落。圖／陳妻提供
雲林陳姓國人23日從台灣飛往阿布達比，欲轉機前往伊斯坦堡參加旅行團活動，卻在阿布達比機場、通往機艙的空橋上被武裝人員帶走，其妻楊女士公開求助。外交部表示，我駐處正與當地警方進一步釐清案情，以提供國人後續協助。

外交部表示，我駐杜拜辦事處24日上午接獲楊女士電話告稱，其夫婿陳姓國人於23日搭乘Etihad班機抵達阿布達比國際機場轉機時遭警察登機拘捕；但楊女士無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合。

外交部表示，我駐處獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，今（26日）當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

外交部表示，將密切關注本案並提供相關國人必要之協助；提醒國人搭機中轉杜拜或阿布達比，如需急難協助，請聯繫我國駐杜拜辦事處，電話：971-50-6453018。

外交部 杜拜 旅行團

相關新聞

國人阿布達比機場遭警登機拘捕 外交部：正釐清案情並提供後續協助

雲林陳姓國人23日從台灣飛往阿布達比，欲轉機前往伊斯坦堡參加旅行團活動，卻在阿布達比機場、通往機艙的空橋上被武裝人員帶走...

郵局伺服器異常「畫面一直轉圈圈」民眾擠爆櫃台等領普發1萬現金

中華郵政11月24日起開放1292間臨櫃領現，今天已是第3天，但上午卻傳系統出現問題，臨櫃電腦作業「畫面一直轉圈圈」，中...

8年投入1.25兆國防特別預算 賴清德：中國威脅加劇

因應中國對台威脅，賴清德總統今早召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後在總統府舉行記者會宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規畫，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。

台客阿布達比遭武裝人員帶走 外交單位回「找友人打聽」家屬求援

雲林縣陳姓夫妻本月23日從台灣出發，欲轉機到伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料才剛抵達阿布達比，陳先生就在通往...

黑道、遺書、傳奇女老闆…高雄最震的舞廳轉身成藥妝店

高雄最老牌、知名的雪麗舞廳是全市第一家領有合法牌照的國際舞廳，80年代全盛時期，許多士商名流，黑白兩道交際應酬都選在這，單月營業額至少5千萬，但在高雄風光40年卻負面傳聞不斷，如黑道介入、政治插股、槍擊案、經營權爭奪等，老董娘林依芳2008年更因債務輕生，留給各界一團迷霧，舞廳2011年正式倒閉，風光地標淪為破敗建築，令人不勝唏噓，現址已改做連鎖美妝賣場，老高雄人感嘆高雄最後一張有牌舞廳走進記憶，畫下時代句點。

歷史上的今天／1962年台港合拍新片 中影舉行開鏡典禮

1962年11月26日，台港合作的兩部影片《銀海風波》和《邊城四俠》，在中影士林廠舉行開鏡典禮，兩片內景預定14天完成。兩片監製兼男主角羅劍郎，介紹全體演職員與來賓見面。林鳳、梁醒波、李冠章、游娟、李影、雷鳴、于鳳、楊渭溪、及福生等均在酒會中出現。

