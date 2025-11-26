國人阿布達比機場遭警登機拘捕 外交部：正釐清案情並提供後續協助

雲林陳姓國人23日從台灣飛往阿布達比，欲轉機前往伊斯坦堡參加旅行團活動，卻在阿布達比機場、通往機艙的空橋上被武裝人員帶走，其妻楊女士公開求助。外交部表示，我駐處正與當地警方進一步釐清案情，以提供國人後續協助。

外交部表示，我駐杜拜辦事處24日上午接獲楊女士電話告稱，其夫婿陳姓國人於23日搭乘Etihad班機抵達阿布達比國際機場轉機時遭警察登機拘捕；但楊女士無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合。

外交部表示，我駐處獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，今（26日）當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

外交部表示，將密切關注本案並提供相關國人必要之協助；提醒國人搭機中轉杜拜或阿布達比，如需急難協助，請聯繫我國駐杜拜辦事處，電話：971-50-6453018。