減壓無負擔，新北市衛生局心衛中心推減壓處方!

現代人生活壓力來源多元，若長期未能妥善調適，恐影響身心健康。為協助民眾找到適合自己的減壓方式，並將心理健康照顧融入日常生活，新北市衛生局推出「減壓處方計畫」，邀請民眾一同延續「減壓心生活」，實踐自我關照、培養心理韌性。

為回應民眾對心理健康支持的需求，新北市衛生局持續規劃貼近生活的紓壓活動。如去年辦理的親子料理課程深受好評，不僅讓忙碌的家長得以在料理過程中專注當下、放鬆心情，也激發孩子的創造力與動手能力，更在互動中增進家庭之間的情感連結。今年新北市衛生局延續活動理念，並結合心理健康月的「減壓」精神，推出「減壓處方計畫」，以更具在地特色的系列活動，於新北市社區心衛中心陸續展開。透過多元感官體驗，引導民眾探索適合自身的紓壓方式，協助釋放日常壓力、維持情緒穩定與身心平衡。

「減壓處方計畫」透過生活化且易實踐的方式，回應不同族群的減壓需求。以溫暖可愛的「動輔處方」開啟新北市私立大同育幼院孩子們的心房，透過與動物的互動，培養情感連結與表達能力，在陪伴中感受信任與安全，為成長歷程注入溫柔支持。另以手碟和空靈鼓體驗為主的「音樂處方」為銀光咖啡館的社區長者帶來一場沉浸式的放鬆體驗。當悠揚的音律在空間中流動，不僅讓長者們感受音樂的療癒，也在節奏與律動之間，活化身心、提升專注與協調能力。而針對生活步調緊湊、壓力來源多元的青壯族群，「運動處方」透過伸展與動態活動，幫助身體重新找回平衡，釋放緊繃的能量，在運動中重啟活力與穩定。

為提升社會大眾對心理健康的重視，新北市衛生局持續透過社區心理衛生中心發展在地化、多元化服務，「減壓處方計畫」也在未來陸續辦理，帶領民眾辨識壓力來源、提升自我覺察，並串聯社區資源。藉由活動交流，加強民眾對精神醫療、心理諮商與心理健康的知能，認識更多心理健康資源，想了解更多活動資訊請至新北市社區心理衛生中心網站（https://reurl.cc/E6dg3k）關注，或撥打（02）2257-2623洽詢。

社區心衛中心與社區民眾的親子手作料理課程活動合影(113年)。 圖／新北市政府衛生局提供

社區心衛中心、新北市私立大同育幼院與台灣動物輔助治療專業發展協會動輔活動合影。 圖／新北市政府衛生局提供

社區心衛中心與社區長者的手碟活動合影。 圖／新北市政府衛生局提供

社區心衛中心與社區青壯年、新手媽咪的舒壓瑜珈活動合影。 圖／新北市政府衛生局提供

