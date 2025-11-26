郵局伺服器異常「畫面一直轉圈圈」民眾擠爆櫃台等領普發1萬現金

中華郵政11月24日起開放1292間臨櫃領現，今天已是第3天，但上午卻傳系統出現問題，臨櫃電腦作業「畫面一直轉圈圈」，中華郵政表示，疑為部分伺服器異常，其他作業及窗口普發金正常作業，民眾臨櫃領現普發1萬元不受影響。

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政11月24起開放1292間郵局櫃台領現，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，臨櫃首周將採單雙號分流，並提供特製紅包袋，以及祭出總價值150萬的臨櫃領現獎品，有機會抽中百貨、超市1萬元禮券，今天已邁入領現第3天。

但有郵局員工今在社群發文指出，今早前來臨櫃領現普發1萬元的民眾開始在櫃檯「大聲了」，一堆人等候，但目前僅剩1台電腦處理，面對這樣的情況他們不願意，但電腦畫面一直在轉圈圈。

中華郵政證實，今上午系統出現問題，目前是窗口作業緩慢，只有部分需要主管確認的交易受影響，其他作業及窗口普發現金可以正常作業。

中華郵政指出，目前懷疑是部分伺服器異常，尚在查找中，其他通路ATM、行動郵局等都正常，強調「郵局領現」發放作業，因不需主管確認，不受影響，可正常領取。