快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

聽新聞
0:00 / 0:00

郵局伺服器異常「畫面一直轉圈圈」民眾擠爆櫃台等領普發1萬現金

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
郵局開放臨櫃領現普發1萬邁入第3天，今早卻出現系統異常狀況，郵局員工指櫃檯大批民眾等待，甚至還有人在「大聲了」。圖為郵局臨櫃開放領現首日狀況，非本文所提現場。聯合報系資料照
郵局開放臨櫃領現普發1萬邁入第3天，今早卻出現系統異常狀況，郵局員工指櫃檯大批民眾等待，甚至還有人在「大聲了」。圖為郵局臨櫃開放領現首日狀況，非本文所提現場。聯合報系資料照

中華郵政11月24日起開放1292間臨櫃領現，今天已是第3天，但上午卻傳系統出現問題，臨櫃電腦作業「畫面一直轉圈圈」，中華郵政表示，疑為部分伺服器異常，其他作業及窗口普發金正常作業，民眾臨櫃領現普發1萬元不受影響。

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政11月24起開放1292間郵局櫃台領現，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，臨櫃首周將採單雙號分流，並提供特製紅包袋，以及祭出總價值150萬的臨櫃領現獎品，有機會抽中百貨、超市1萬元禮券，今天已邁入領現第3天。

但有郵局員工今在社群發文指出，今早前來臨櫃領現普發1萬元的民眾開始在櫃檯「大聲了」，一堆人等候，但目前僅剩1台電腦處理，面對這樣的情況他們不願意，但電腦畫面一直在轉圈圈。

中華郵政證實，今上午系統出現問題，目前是窗口作業緩慢，只有部分需要主管確認的交易受影響，其他作業及窗口普發現金可以正常作業。

中華郵政指出，目前懷疑是部分伺服器異常，尚在查找中，其他通路ATM、行動郵局等都正常，強調「郵局領現」發放作業，因不需主管確認，不受影響，可正常領取。

中華郵政 郵局 普發一萬

延伸閱讀

81歲翁為領普發1萬元迷航9小時 從鹿港騎到彰化市倒路旁獲救

普發現金上路假訊息暴增 警方提醒「領錢連結」全是假的

郵局開放普發1萬臨櫃領現 首日分流湧27.3萬人

普發1萬現金／郵局今起開放1294郵局櫃檯領現 首周採身分證單雙號分流

相關新聞

郵局伺服器異常「畫面一直轉圈圈」民眾擠爆櫃台等領普發1萬現金

中華郵政11月24日起開放1292間臨櫃領現，今天已是第3天，但上午卻傳系統出現問題，臨櫃電腦作業「畫面一直轉圈圈」，中...

8年投入1.25兆國防特別預算 賴清德：中國威脅加劇

因應中國對台威脅，賴清德總統今早召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後在總統府舉行記者會宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規畫，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2500億元的經費，來建構包括「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系。

台客阿布達比遭武裝人員帶走 外交單位回「找友人打聽」家屬求援

雲林縣陳姓夫妻本月23日從台灣出發，欲轉機到伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料才剛抵達阿布達比，陳先生就在通往...

黑道、遺書、傳奇女老闆…高雄最震的舞廳轉身成藥妝店

高雄最老牌、知名的雪麗舞廳是全市第一家領有合法牌照的國際舞廳，80年代全盛時期，許多士商名流，黑白兩道交際應酬都選在這，單月營業額至少5千萬，但在高雄風光40年卻負面傳聞不斷，如黑道介入、政治插股、槍擊案、經營權爭奪等，老董娘林依芳2008年更因債務輕生，留給各界一團迷霧，舞廳2011年正式倒閉，風光地標淪為破敗建築，令人不勝唏噓，現址已改做連鎖美妝賣場，老高雄人感嘆高雄最後一張有牌舞廳走進記憶，畫下時代句點。

歷史上的今天／1962年台港合拍新片 中影舉行開鏡典禮

1962年11月26日，台港合作的兩部影片《銀海風波》和《邊城四俠》，在中影士林廠舉行開鏡典禮，兩片內景預定14天完成。兩片監製兼男主角羅劍郎，介紹全體演職員與來賓見面。林鳳、梁醒波、李冠章、游娟、李影、雷鳴、于鳳、楊渭溪、及福生等均在酒會中出現。

聯合新聞網聲明：敬請留意詐騙手法

近日網路上出現不肖人士擅自將「聯合新聞網」網站內容複製的網站，除了整個網站商標、LOGO、內容與樣式設計，都與「聯合新聞網」網站一模一樣外，另有虛構造假新聞如下圖示。聯合新聞網已對此違法侵權網站已蒐證，並擬循法律途徑追訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。