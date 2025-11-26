學者評COP30 高溫治理從城市尺度延伸到家庭

快訊

中央社／ 台北26日電

學者表示，今年COP30結論將「降溫」與「健康」正式納入全球調適目標，同時鼓勵各國協助辨識高風險家庭，象徵高溫治理正從城市尺度延伸到家庭尺度，更貼近民眾的生活。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）與會各國日前達成協議，但未如歐洲聯盟等國所要求的納入一個逐步淘汰化石燃料的路線圖。

台灣科技媒體中心邀請專家學者解析COP30結論。

成功大學建築學系特聘教授林子平表示，今年討論度最高的議題之一，是「建築降溫路徑圖」，將「降溫」與「健康」正式納入全球調適目標，未來建築的耗能與降溫性能，有可能成為各國調適進展的重要參考指標，使市場更重視建築的能源表現與高溫風險。

林子平指出，另一項受到高度重視的新倡議是「冷卻公平」。高溫風險往往集中在通風不足、綠帶稀少與老舊住宅較多的區域，因此COP30鼓勵各國建立室內溫度監測、提供可負擔的降溫方式，並整合社福、健康與氣象資料，以協助辨識高風險家庭。象徵高溫治理正從城市尺度延伸到家庭尺度，讓調適更貼近民眾的生活情境。

清華大學科技法律研究所教授范建得認為，這屆結論化石燃料文本被大幅稀釋、全球財務共識缺乏進展、制度創新空間限縮。然而，有限的成果，反而凸顯出台灣在全球氣候治理中，所面臨的自我定位需求與挑戰。

范建得表示，未來台灣的幾項關鍵挑戰也愈加清晰，如能源結構受限、再生能源推動不易、核能與氫能仍具爭議；半導體與AI帶動的能耗快速攀升；政治動盪削弱政策穩定性，也使外部對台灣能源與氣候路徑的信心受影響；綠色金融與碳市場理解不足，將使台灣難以掌握國際制度創新的紅利。

成功大學交通管理與運輸學系助理教授鄭祖睿指出，COP30是運輸部門首次設置運輸專館（TransportPavilion），最重要的宣示，莫過於智利運輸與電信部發起的「全球運輸行動（Global Transport Effort）」，提出至2035年，將運輸部門能源需求降低25%，其中1/3的能源應來自再生能源與永續生質燃料。

鄭祖睿表示，台灣目前的運輸部門減碳與淨零政策，已與國際脈動高度相關，但對於運輸部門能源需求降低25%，及使用再生燃料或永續燃料，還需要更多跨部會與跨領域協作，才有機會提出更深度減碳行動方案。

