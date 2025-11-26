快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

台客阿布達比遭武裝人員帶走 外交單位回「找友人打聽」家屬求援

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣陳姓夫妻本月23日從台灣出發，欲轉機到伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料才剛抵達阿布達比，陳先生（左）就在通往機艙的空橋上不明原因被5名武裝人員帶走，至今仍無下落。圖／陳妻提供
雲林縣陳姓夫妻本月23日從台灣出發，欲轉機到伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料才剛抵達阿布達比，陳先生（左）就在通往機艙的空橋上不明原因被5名武裝人員帶走，至今仍無下落。圖／陳妻提供

雲林縣陳姓夫妻本月23日從台灣出發，欲轉機到伊斯坦堡參加當地旅行團的中東16天之旅，不料才剛抵達阿布達比，陳先生就在通往機艙的空橋上不明原因被5名武裝人員帶走，陳妻向登機櫃檯與地勤求助，但無人能說明狀況，被迫先搭乘前往伊斯坦堡與旅行社會合求援，後向台灣外交部杜拜辦事處求助，卻得到只能委託友人打聽的回覆，至今仍無下文，其子今在網路發文求助。

記者電訪陳妻，陳妻表示，夫妻兩人參加國外旅行社的中東16日遊行程，本月23日晚上從桃園機場出發，到阿布達比轉機，欲前往伊斯坦堡與旅行團會合，但剛抵達阿布達比，在通往機艙的空橋上，先生突然被5名武裝人員帶走，現場空服員也未說明原因，也沒有出示任何文件。

她向登機櫃檯與地勤求助，但無人能說明狀況，只得到「不清楚、不知道」的答覆，她語言不通，在得不到任何協助情況下，被迫先轉機到伊斯坦堡與旅行團會合求援，後續她與台灣家人向台灣外交部杜拜辦事處求助，只得到「因與阿布達比無正式往來管道」，目前只能委請在地友人協助打聽。

中間詢問外交單位三次，都沒有獲得訊息，也有跟當地中國領事處求助，回覆因為是從台灣過去，程序繁瑣，建議直接詢問阿布達比外交單位，但寫信過去也都沒有下文。

陳妻表示，先生退休8年，夫妻兩人生活單純，平日活動多在教會與社區，不解為何發生此事，她更不能理解，外交單位竟只能回答「找朋友打聽」，「沒有人能告訴我先生為什麼被帶走、他安不安全、被關在哪裡，這不應該是正常的保護國人程序。」

陳妻無助表示，「我不知道怎麼辦」，陳妻與家屬懇請熟悉國際程序、具相關資源的單位或人士協助提供線索或協助。陳姓兒子也已在PTT發文求助，希望能加速釐清父親的下落，盼他平安返家。

