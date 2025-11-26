聯合報防詐論壇 破解詐騙陷阱

聯合報昨天舉辦「撕開詐團真相 全民攜手拆詐彈」第二場防詐論壇，繼八月第一場聚焦高齡者及弱勢族群，這次以「受詐不分你我：拆解高端詐騙陷阱」為主題，探討年輕人及高知識分子被害。社長游美月呼籲全民打詐，表示「被詐騙不是個人的恥辱，而是全社會必須面對的痛！」

游美月指出，警方統計去年詐騙財損近五百億元，每天報案三百件以上，數字背後是傷心的故事，家庭一輩子積蓄、社會對彼此信任都不見，對台灣社會來說不可承受；媒體要讓全民理解，發現問題所在，拆解詐騙為何如此嚴重，唯有對詐騙有更多共識與拆解方法，才能真正迎戰詐騙。

聯合報總編輯王茂臻表示，「想讓社會更好」是聯合報一貫主張，監督有權力的人、關懷有需要的人，哪怕只有一人看見報導而沒被騙，就可能挽救一個家庭，「阻詐是一場長期戰爭」。

論壇由逆風劇團表演反詐騙短劇開幕，國際反洗錢師李柔嫻以投資被騙三千二百萬元的經驗現身說法，她提及當時一度有輕生念頭，呼籲政府重視受害者心理狀況。

金管會主委彭金隆說，青年學子、高知識分子對新興科技接受度高，易面臨相關詐騙；已請財金資訊公司建立金融阻詐聯防平台，協助金融機構以科技方式交換分析資訊，另將推動虛擬資產業者與金融機構合作，避免法幣與虛擬貨幣轉換洗錢，並以跨業照會及異業聯防為重點修法。

產官學界人士進行專題演講與座談，分別以「守護青年未來」、「拆解高端詐騙」、「跨界聯防阻詐」為主軸。警政署長張榮興說，公開詐騙真實數據「不蓋牌」，讓全民有防詐意識草木皆兵，警方也能掌握詐騙趨勢及採取策略。

數產署長林俊秀說，除識詐、堵詐、阻詐、懲詐，行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」新增防詐，由數發部負責，為重中之重政策。

銀行局長童政彰說，發掘潛在被害人，對曾匯款警示帳戶者，加強臨櫃關懷，也對境外可疑帳戶照會聯防，要求全體銀行都加入。

行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵，說明追蹤虛擬資產所面臨挑戰；中正大學犯罪防治系教授戴伸峰，以心理學解析詐騙如何引人上鉤。

業界主講人及其主題，包括台新銀行資安長陳詰昌「從交友到投資：年輕人最容易踩的詐騙陷阱」、遠傳電信網路技術暨營運群副總經理盧祖耀「AI世代雙面刃，電信如何用科技守護青年」、合庫金控兼合庫銀行法遵長吳淑鈴「銀行業從預防到應變的防詐策略與機制」、國泰人壽據點服務發展部協理胡靖雯「打造全民防詐安全網、打擊保險詐騙」、Taboola台灣業務總經理楊懿純「反詐前線：AI共築安心廣告生態，守護六億用戶」、蝦皮購物法遵部長許敦凱「強化AI防詐機制，與政府合作打造最安心防護網」。