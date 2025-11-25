國土署：馬太鞍溪堰塞湖35萬元慰助金 申請至11月30日

快訊

中央社／ 台北25日電

內政部國土署今天說，針對馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，已擬定家園復原慰助金專案、家園清理支持方案與家庭支持救助金等合計新台幣35萬元，申請期限至11月30日止，其中現場受理至11月28日、郵寄受理至11月30日。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，國土署與地方政府及民間全力加速推動各項修復工作，並擬訂「馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園復原慰助金專案」每戶10萬元，獲行政院核定；另有衛生福利部發放家園清理支持方案5萬元、及房屋修復暨家庭支持救助金20萬元，共計35萬元。

國土署說，經行政院今天召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」第2次大會，會中裁示申請期限至11月30日止，其中現場受理至11月28日，郵寄受理至11月30日，並以郵戳為憑，全力協助讓災區盡早完成修復，並讓災民早日回歸日常生活。

國土署說，經統計至今年11月21日止，慰助金已受理3836件，內政部已造冊請衛福部核撥2624件，已實際核撥2482件，核撥金額共8億6870萬元，未來會配合「從速、從寬、從簡」原則儘速發放。

國土署表示，如果民眾有疑問，11月28日前可以在上班時間至中華電信光復服務中心，或行政院東部聯合服務中心諮詢。

馬太鞍溪 國土署 行政院 堰塞湖
