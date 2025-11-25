傳統說唱保存者陳寶貴享壽86歲 文化部將頒贈旌揚狀
新北市傳統表演藝術「說唱」保存者陳寶貴24日辭世，享壽86歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示陳寶貴一生對瀕臨失傳的唸歌文化深具傳承貢獻，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。
文化部今天發布新聞稿表示，陳寶貴出生於1939年，自幼隨戲班學藝，具南管、歌仔戲底蘊，咬字吐音韻味十足，兼具動人的編劇敘事能力，奠定其獨特的說唱風格。與搭檔陳美珠自少年時相識學藝，兩人皆不識字卻勤學苦練，能以驚人的記憶力及即興能力演出上百齣戲碼，被譽為台語傳統唸歌的「寶庫」。
1989年，陳寶貴與陳美珠兩人以「錦裙玉玲瓏」首度將台語唸歌帶上有線電視，唱作俱佳、分飾多角的特點深受觀眾喜愛，對台灣說唱藝術發展深具貢獻，2016年經新北市政府登錄認定為傳統表演藝術「說唱」保存者。
文化部表示，陳寶貴晚年仍活躍於舞台，身兼「台灣唸歌團」顧問，長期奔走各地指導月琴彈唱班學員，致力傳承台灣傳統表演藝術，為瀕臨失傳的台灣說唱文化投注心力，精神令人敬佩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言