隨母入監兒童營養不良 監院糾正矯正署及社家署

監察院今天通過由監委王幼玲、高涌誠對法務部矯正署及衛福部社會及家庭署所提糾正案，王幼玲、高涌誠接獲陳情，指桃園女子監獄在攜子入監的相關分工上存在重大缺失，未落實隨母入監兒童權益，經調查發現有空間不足、營養不良等缺失，且並非個案，因此提起糾正，並請行政院督促相關部會檢討跨部會整合，確保幼兒安全健康發展。

監察委員王幼玲，高涌誠表示，接獲民間團體轉達協助的一名在監獄服刑的印尼籍移工母親陳情，稱其攜子入監後，因語言不通而無法理解監規，也難以反映需求，遭差別待遇；立案調查後發現，該情況並非單一個案，而是現行制度下之普遍現象，外籍受刑人因語言弱勢，處境更為艱難。

兩位監委指出監獄5點缺失，第一，場地超收與照護配置失衡，像桃園女子監獄親子園地兒童容額上限是21名，於2024年已有6個月超過上限，親子園地同時容納了31至44名一般受刑人。第二，幼兒活動與遊戲時間不足，會走路幼童每周僅能申請安排3次、每次10分鐘之戶外活動。

第三，幼兒飲食內容單一、營養失衡，幼兒餐食多以白粥與少量蔬菜丁為主，蛋白質來源不足。第四，入監兒童發展評估未落實，113年上半年48件評估中，僅2件使用兒童發展檢核表。第五，缺乏包容友善幼兒的環境，未設置適合母親安撫幼兒的空間，造成親子心理負擔及壓力。

監察院表示，攜子入監制度核心應為幼兒最佳利益，但法務部與衛福部在責任劃分、空間規畫、營養標準、人力配置及發展評估等面向均未形成一致機制，因此通過糾正法務部矯正署及衛福部社會及家庭署，並請行政院督促相關部會檢討跨部會整合，確保幼兒安全健康發展。