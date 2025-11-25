快訊

川廢快篩調查 蘭陽溪、頭前溪、淡水河仍有新垃圾熱點

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
富邦人壽、荒野保護協會下午舉行「2025 河川廢棄物調查成果發表」記者會。這也是富邦人壽、荒野保護協會下攜手全台推進川廢調查第五週年，也首進東部流域，在宜蘭蘭陽溪調查，記者黃義書／攝影
富邦人壽、荒野保護協會下午舉行「2025 河川廢棄物調查成果發表」記者會。這也是富邦人壽、荒野保護協會下攜手全台推進川廢調查第五週年，也首進東部流域，在宜蘭蘭陽溪調查，記者黃義書／攝影

根據環境部統計，去年台灣平均每人的每日廢棄物產生量已達1.37公斤，富邦人壽與荒野保護協會已連續第5年攜手推動「河川廢棄物快篩調查」，今年同步前進宜蘭蘭陽溪調查、新竹頭前溪複查及大台北淡水河年檢。調查發現，一次性飲食塑膠廢棄物仍是主要河川廢棄物類型，雖總體垃圾有明顯減量，但仍有新的垃圾熱點出現。

荒野保護協會今召開記者會，發布最新年度的「河川廢棄物快篩調查」成果，內容涵蓋蘭陽溪、頭前溪、淡水河等三大流域，首次完整揭露河川汙染現況與最新發展趨勢，記者會也將公開本次調查的重大發現與汙染熱點。

荒野保護協會海洋專員徐曉珺表示，今年首度執行蘭陽溪河岸段，包含宜蘭河 、蘭陽溪、羅東溪、冬山河及出海口全長152公里調查，總計發現30萬7972公升的垃圾，以每袋14公升垃圾換算，河岸段平均每公里81袋垃圾，汙染程度為C級（稍髒）；海岸段平均每公里384袋垃圾，汙染程度達D級 （髒亂），尤其漁業活動廢棄物問題須被多加留意。

荒野保護協會海洋專員徐曉珺表示，另經統計分析垃圾熱點，有8成垃圾集中21.8％的河段，分布集中於冬山河出海口、冬山河上游及羅東溪上游等河段，即使非人口密集生活區域，仍可見不少塑膠瓶罐容器、塑膠袋散落，並有惡意棄置成袋垃圾、衣物與家具等傾倒堆積，甚至發現過往漁業活動 、營建工程所留廢棄物藏匿 。

新竹頭前溪複查部分，今年複查河岸段包含油羅溪、上坪溪、頭前溪、舊港橋下、豆子埔溪、鳳山溪及出海口，全長205公里範圍，發現流域垃圾總量降至50萬7850公升，減幅高達63%，然而也出現新的垃圾熱點，集中分布頭前溪出海口（舊港大橋下）、國道三號橋下及鳳山溪右岸。

從垃圾類型來看，河岸段的一次性飲食塑膠廢棄物比例仍逾6成，包括塑膠瓶罐容器25％、塑膠袋（含食品包裝袋）18％、免洗餐具約12%。

大台北淡水河年檢部分，今年依舊由明志科大與海洋科大師生團隊共同執行，明志科技大學通識教育中心講師陳志霖表示，去年公布熱點的清理率66.2％，今年將調查範圍擴大為河岸段全長353.5公里，包含大漢溪、新店溪、基隆河、淡水河、大窠溪、南勢溪、鶯歌溪、瓦窯溝、十八份坑溪、公司田溪，總計發現33萬9955公升垃圾。以每袋14公升垃圾換算，平均每公里約78.7袋垃圾，汙染程度維持C（稍髒），近6成的一次性飲食塑膠廢棄物仍是主要垃圾類型，例如塑膠瓶罐容器、塑膠袋、飲料杯等。

陳志霖表示，雖然整體垃圾有減少，但發現成袋垃圾及大型家具被廣泛棄置於新店溪右岸、大窠溪右岸、南勢溪、瓦窯溝及十八份坑溪等近居住區支流，並有隱蔽大型垃圾汙染大漢溪右岸及北勢溪，且每年調查提出的垃圾熱點如關渡大橋、蘆洲區及社子島，仍須持續強化清運及監督維管。

新北市高灘地工程管理處副處長陳萬成表示，河岸邊的垃圾是非常難清，尤其紅樹林也會卡住很多垃圾，每年針對約2公頃的面積清除垃圾，會持續進行。

台北市水利工程處副處長謝樹隆表示，河面漂流物用機械還好清理，卡在岸上的垃圾就只能靠人力處理，尤其丟棄和卡在隱蔽處的最難清，源頭減量和教育才是解決垃圾的關鍵。

廢棄物 淡水河 荒野保護協會
