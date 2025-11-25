影／蕭美琴出席搜救犬認證笑稱「我是貓派」 送雞腿玩具鼓勵汪汪隊

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國家MRT搜救犬救援能力認證今登場，副總統蕭美琴（左）出席肯定搜救犬隊伍能力及奉獻，並送上雞腿玩具鼓勵汪汪隊。記者賴香珊／攝影
國家MRT搜救犬救援能力認證今登場，副總統蕭美琴（左）出席肯定搜救犬隊伍能力及奉獻，並送上雞腿玩具鼓勵汪汪隊。記者賴香珊／攝影

「國家MRT搜救犬救援能力認證」今在內政部消防署訓練中心登場，副總統蕭美琴出席肯定搜救犬隊伍在災害搶救的奉獻及實戰能力，並表示政府今年與保險業者推動執勤犬專屬保單，且修訂法規，盼給執勤犬更完善符合國際水準的照顧。

內政部次長吳堂安指出，MRT搜救犬救援能力認證是我國與國際搜救犬組織（IRO）接軌的重要制度，是搜救犬隊伍最高階且困難的評測，搜救犬及領犬員須合作通過國家初級、2次中級，再通過高級且犬隻不超過8歲才能參加等限制條件嚴苛。

今年有台灣18組及日本2組共20組隊伍參與，考核項目涵蓋領犬員搜尋計畫擬定與現場戰術運用、36小時日夜交替連續搜救任務、搜救犬急救與現場救護演練及倒塌建築、山崩等5種災害場景模擬等，獲認證才可單獨派赴海外救援。

副總統蕭美琴表示，搜救犬不只是專業的一環，更是台灣整體防災韌性的重要支柱。面對地震、風災，甚至是人為的各種災難，搜救犬能在最短時間內，深入危險區域找到受困者，必要時也會遠赴海外，參與全世界各地的救援。

雖然大家都說她是「貓派」，但她 20 年前時任立委時，曾努力促成軍犬退役後的認養制度，而我國不只是軍犬，退役搜救犬認養制度也非常完善，前總統蔡英文所認養的「樂樂」就是退役搜救犬。

她也提到，為守護服役執勤犬，政府今年與保險業者推動執勤犬專屬保單，修訂政府部門執勤犬照顧管理規則，希望牠們有更完善、更符合國際水準的照顧。而台灣儘管面臨困難的地緣政治限制，未來仍會與國際夥伴持續合作提供專業援助。

蕭美琴也與現場「汪汪隊」互動，並逐一致贈雞腿玩具，讓搜救犬十分雀躍，甚至開心撲趴到蕭的身上；她結束搜救犬認證開幕行程後，轉往台灣文獻館參觀「咱ê老臺灣－古早臺灣民俗文物特展」，並與藝文人士及鄉親互動交流，氣氛熱烈。

副總統蕭美琴今出席國家MRT搜救犬救援能力認證活動，致詞時笑稱「自己是貓派」，但仍肯定搜救犬隊伍的奉獻及能力。記者賴香珊／攝影
副總統蕭美琴今出席國家MRT搜救犬救援能力認證活動，致詞時笑稱「自己是貓派」，但仍肯定搜救犬隊伍的奉獻及能力。記者賴香珊／攝影
副總統蕭美琴（前排右3）結束搜救犬認證開幕行程後，轉往台灣文獻館參觀「咱ê老臺灣－古早臺灣民俗文物特展」。記者賴香珊／攝影
副總統蕭美琴（前排右3）結束搜救犬認證開幕行程後，轉往台灣文獻館參觀「咱ê老臺灣－古早臺灣民俗文物特展」。記者賴香珊／攝影
消防署特種搜救隊領犬員高健泰帶著5歲搜救犬EMAIL參加今年的國家MRT搜救犬救援能力認證。記者賴香珊／攝影
消防署特種搜救隊領犬員高健泰帶著5歲搜救犬EMAIL參加今年的國家MRT搜救犬救援能力認證。記者賴香珊／攝影
國家MRT搜救犬救援能力認證今登場，副總統蕭美琴（左）出席肯定搜救犬隊伍能力及奉獻，並送上雞腿玩具鼓勵汪汪隊。記者賴香珊／攝影
國家MRT搜救犬救援能力認證今登場，副總統蕭美琴（左）出席肯定搜救犬隊伍能力及奉獻，並送上雞腿玩具鼓勵汪汪隊。記者賴香珊／攝影
2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動，今年有2組日本隊伍跨海來台參加。記者賴香珊／攝影
2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動，今年有2組日本隊伍跨海來台參加。記者賴香珊／攝影
副總統蕭美琴（中）今出席國家MRT搜救犬救援能力認證活動，「貓派」的她肯定搜救犬隊伍在災害搶救上的奉獻及能力。記者賴香珊／攝影
副總統蕭美琴（中）今出席國家MRT搜救犬救援能力認證活動，「貓派」的她肯定搜救犬隊伍在災害搶救上的奉獻及能力。記者賴香珊／攝影
副總統蕭美琴（左2）結束搜救犬認證開幕行程後，轉往台灣文獻館參觀「咱ê老臺灣－古早臺灣民俗文物特展」。記者賴香珊／攝影
副總統蕭美琴（左2）結束搜救犬認證開幕行程後，轉往台灣文獻館參觀「咱ê老臺灣－古早臺灣民俗文物特展」。記者賴香珊／攝影
副總統蕭美琴（左）今出席國家MRT搜救犬救援能力認證活動，「貓派」的她逐一致贈雞腿玩具給參與認證的搜救犬。記者賴香珊／攝影
副總統蕭美琴（左）今出席國家MRT搜救犬救援能力認證活動，「貓派」的她逐一致贈雞腿玩具給參與認證的搜救犬。記者賴香珊／攝影

