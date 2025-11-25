防災國際論壇借鑒花蓮堰塞湖災害 劉世芳：將脆弱環境轉化為韌性體系

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳說，這次論壇以花蓮堰塞湖災害為例，聚焦災害預防機制等5大主題，會將論壇建言作為修正政策、精進法制重要依據。記者張曼蘋／攝影
內政部今辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，邀集國際專家及國內中央與地方政府代表，研商台灣防災治理的精進方向。內政部長劉世芳說，以花蓮堰塞湖災害為例，聚焦災害預防機制等5大主題，唯有持續檢視，才能將脆弱環境轉化為韌性體系。

劉世芳表示，極端氣候造成台灣災害呈現複合化、快速化、高度不確定性的特徵，不再是單一部門能獨力應對，唯有透過持續檢視、改善與精進，才能將脆弱環境轉化為韌性體系。

劉世芳指出，近期堰塞湖事件中，台灣展現官民協力、學研支援、中央地方同心的關鍵力量，例如台大團隊提供模型研析與情勢判斷、成大團隊進行即時水位監測，以及慈濟基金會等民間團體深入災區陪伴災民，這些具體合作案例，正是台灣韌性力量縮影。

劉世芳說，論壇以今年馬太鞍溪與立霧溪堰塞湖災害為案例，聚焦5大主題，其中包括極端氣候下災害風險評估與分析；災害預防、應變機制及管制措施；民力整合、志工與防救災協作中心；民力整合、替代役轉型；以及災害防救法與體制的改革等。

劉世芳說，這不僅是當前防救災治理挑戰，也是內政部要精進的方向與任務，因此這不僅是分享經驗，更希望與會專家經驗提出具體可行的制度改革方向，政府將以務實態度面對風險，會將論壇建言作為修正政策、精進法制重要依據。

內政部表示，這次論壇所彙整的觀察與建議，將作為未來政府制度調整、強化專業能力與深化跨域協力的重要參考。內政部將持續結合政府、學術界、民間組織與國際夥伴，共同打造更穩健且具韌性的國家防災體系，全面守護人民生命財產安全。

內政部今辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」。記者張曼蘋／攝影
