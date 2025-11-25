河川廢棄物調查 公私協力促進垃圾減量、垃圾熱點改善

富邦人壽、荒野保護協會下午舉行「2025 河川廢棄物調查成果發表」記者會。這也是富邦人壽、荒野保護協會攜手全台推進川廢調查第5周年，也首進東部流域兼顧複查，經由公私協力促進垃圾減量、垃圾熱點的改善。

富邦人壽資深副總陳秀玲、荒野保護協會理事長李騏廷、經濟部水利署第一河川分署分署長董志剛、第二河川分署分署長楊人傑、第十河川分署副分署長局材震哲、台北市環保局專員李浩榕等一同出席發表會，公布宜蘭蘭陽溪調查、新竹頭前溪複查及大台北淡水河年檢的調查結果。

在宜蘭蘭陽溪調查，河岸雖相對乾淨，但仍有藏隱蔽垃圾，在重點式清運能移除80%垃圾量。經統計分析，垃圾熱點有八成垃圾集中21.8%的河段，分布集中於「冬山河出海口」、 「冬山河上游」及「羅東溪上游」等河段，其中非人口密集生活區域，還是有不少塑膠瓶罐容器、塑膠袋的散落，還有惡意棄置成袋垃圾、衣物與家具等傾倒堆積，甚至也發現過往漁業活動、營建工程所留廢棄物藏匿。