監院：未保障隨母入監兒童權益 糾正矯正署社家署

中央社／ 台北25日電
監察院。本報系資料照片
監察院說，桃園女子監獄在隨母入監兒童的照顧、營養有重大缺失，由於法務部矯正署與衛福部社家署在幼兒最佳利益判斷與場域管理責任不清，長期無法落實兒童權利公約規範，因此糾正矯正署及社家署，要求行政院督促全面檢討。

監察院今天透過新聞稿表示，有民間團體協助一名印尼籍移工母親陳情，表示攜子入監後，因語言不通而無法理解規定，也難以反映需求，還被要求長時間揹抱幼兒，孩子哭鬧時也缺乏協助。監委王幼玲，高涌誠調查發現，這並非單一個案，而是現行制度下普遍現象，外籍受刑人因語言弱勢，處境更艱難。

監委調查發現，桃園女子監獄親子園地兒童容額上限是21名，民國113年已有6個月超過容額上限。但親子園地同時容納31名至44名一般受刑人，共用空間，導致場地高度擁擠。

監委說，會走路幼童每週僅能申請安排3次、每次10分鐘的戶外活動，總計每週30分鐘，且幼兒必須輪流使用設施，實際可使用時間可能更短，不會走路的幼兒無法參與任何戶外探索；此外，幼兒餐食多以白粥與少量蔬菜丁為主，蛋白質來源不足，需要受刑人自費購買副食品，另有受刑人反映孩子因缺乏咀嚼練習而發展變慢。

監委也說，113年上半年48件評估中，只有2件使用兒童發展檢核表，有幼兒疑似發展遲緩，但入監後未獲後續早療或醫療協助。此外，也未設置適合母親安撫幼兒的空間，對於會啼哭的幼兒，受刑人必須揹著作業，或必須在通道或公用廁所安撫幼兒。

監委指出，攜子入監制度核心應為幼兒最佳利益，但監所的保育員和2歲以上幼兒收托幼兒園都仰賴民間單位贊助，法務部與衛福部在責任劃分、空間規畫、營養標準、人力配置及發展評估等面向都未形成一致機制。因此通過糾正法務部矯正署及衛福部社會及家庭署，並請行政院督促相關部會檢討跨部會整合，挹注資源，以確保幼兒能在安全、健康且具基本發展機會環境生活。

受刑人 監委 行政院 監獄 法務部
