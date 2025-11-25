快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

黃子佼擁上千部性影像…一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

接軌國際、強化我國搜救能量 國家MRT搜救犬救援能力認證

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
副總統蕭美琴還特別贈送參加考試的搜救犬們一隻一個雞腿玩具，鼓勵牠們考試加油。圖／消防署
副總統蕭美琴還特別贈送參加考試的搜救犬們一隻一個雞腿玩具，鼓勵牠們考試加油。圖／消防署

內政部消防署特種搜救隊25日至28日在消防署中部備援中心舉辦「2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動」，副總統蕭美琴、內政部次長吳堂安親臨活動現場，並肯定搜救犬與領犬員在災害搶救上的辛勞奉獻，藉由對搜救犬專業馴養技術，提升我國搜救犬與領犬員的實戰能力，強化我國搜救能量，以及臺灣對人道救援的堅定承諾。

吳堂安指出，這次共有臺灣18組及日本2組等20組搜救犬隊伍參與，在活動中共同競技與觀摩交流，在在展現臺灣在搜救犬領域的專業基礎，及亞洲區域的領導地位。認證考核項目包括：領犬員之搜尋計畫擬定與現場戰術運用、36小時連續搜救任務（涵蓋日夜交替情境）、5種災害場景模擬（如倒塌建築、土石流、山崩等）、搜救犬急救與現場救護演練等。

搜救犬是國際救援行動中最靈敏且高效率的生命探測夥伴之一，而「MRT（Mission Readiness Test）搜救犬救援能力認證」是我國與國際搜救犬組織（IRO）接軌的重要制度，全面比照INSARAG（國際搜尋救援諮詢小組）之標準辦理，透過嚴謹的訓練與測驗制度，確保訓練與認證品質與國際接軌。

我國搜救犬歷經多次國際任務驗證，2023年土耳其發生強震，臺灣派出130名救援人員、5隻搜救犬與13噸裝備投入行動，成功救出2名被困者，贏得國際社會高度肯定；今年我國搜救犬Aqua於IRO搜救犬世界盃評測中榮獲全球第5名，更顯現我國在搜救犬訓練與實戰能力上的專業實力，成為亞洲各國觀摩學習的典範。

吳堂安最後表示，搜救犬不只是救災的夥伴，更是人與生命間最真摯的連結。內政部將持續強化搜救犬培育體系，推動領犬員專業發展，並引進AI定位、行為辨識與災害模擬科技，建立更科學化、系統化的搜救訓練模式，同時將持續推動與日本、德國及其他國家搜救單位的交流與聯訓，深化國際人道救援合作。

副總統蕭美琴還特別贈送參加考試的搜救犬們一隻一個雞腿玩具，鼓勵牠們考試加油。圖／消防署
副總統蕭美琴還特別贈送參加考試的搜救犬們一隻一個雞腿玩具，鼓勵牠們考試加油。圖／消防署
內政部消防署特種搜救隊25日至28日在消防署中部備援中心舉辦「2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動」，副總統蕭美琴、內政部次長吳堂安親臨活動現場。圖／消防署
內政部消防署特種搜救隊25日至28日在消防署中部備援中心舉辦「2025年國家MRT搜救犬救援能力認證活動」，副總統蕭美琴、內政部次長吳堂安親臨活動現場。圖／消防署

搜救犬 活動 內政部
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

嘉縣民雄頭橋都市計畫特II道路將通車 疏解交通

陸配村里長沒解職送監院查處 內政部：現行法令無扞格

陸配村長解職惹議 國民黨團擬修法保障陸配參政權…內政部：尊重

宇宙彌勒皇教「詛咒群組」要信徒意念攻擊賴總統 內政部要查不法送辦

相關新聞

與川普通話完畢 高市早苗透露：說明川習熱線內容

日本時事通信25日報導，日本首相高市早苗與美國總統川普已經通話完畢。但尚無詳細的通話內容。朝日新聞指出，高市的台灣有事論招致北京當局強烈反彈，一般認為兩國領導人是就台灣問題進行協商。在電話會談以後，高市接受媒體聯訪，表示是川普方面要求通話。由於川普11月24日與中國大陸國家主席習平通過電話，川普是就此內容進行說明。

歷史上的今天／1956年十人雜技團隨哈林籃球隊來台演出

1956年11月25日，舉世聞名的哈林黑人籃球隊乘民航機自東京飛抵台北，晚上在三軍球場進行一連三晚的公開表演，這是他們第三次遊台，隨同哈林隊來台的還有個十人雜技團。 雜技團成員包括世界著名的獨輪車技術家考登、繩上人愛莫立、手風琴手湯尼、大力士法利斯...

否認歧視陸配 劉世芳：在台任公職僅能效忠單一國家

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳指出，國籍法沒有藍綠之分，也對其他國籍一視同仁，沒有歧視中華人民共和國，而中華民國跟中華人民共和國分屬兩個不同國籍，只要在台灣任公職，只能對單一國家效忠；至於藍委認為大陸不是外國，劉說，倘若大陸不叫外國，等於變相承認台灣是中國一部分。

賴總統：春節9天連假醫院診所開診加成30%到100%

賴清德總統今（24日）在總統府接見中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長，肯定診所協會全聯會長期堅守國人健康的...

蔡英文應援周子瑜返台開唱...醫憶1事開嗆 曝她想重出江湖了

南韓女團TWICE上周末在高雄開唱，今返韓；而其出道10年首度來台演出，也是台灣成員周子瑜首次返鄉，前總統蔡英文發文應援...

郵局今起臨櫃領普發一萬！首周分流別白跑 必備證件非身分證

普發一萬元於今（11月24）日開放郵局臨櫃領取，民眾領取時應持有「健保卡」，如果沒有健保卡，應攜帶國民身分證或中華民國居留證正本得以領取。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。