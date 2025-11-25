快訊

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

直聘外籍看護怠工難解聘 雇主協會提5訴求促修法保障

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會執行長童文薰（左）、理事長張姮燕（右）今開記者會。記者劉懿萱／攝影
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會執行長童文薰（左）、理事長張姮燕（右）今開記者會。記者劉懿萱／攝影

直聘移工看護不適任卻難開除，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今揭露，新北市一名雇主王先生，透過直聘中心聘僱印尼籍看護，看護怠工、照護缺失想開除，卻遭新北市勞工局以需溝通、蒐證拖延，中風母親淚訴怕被害死。協會提出5項訴求，包括修就業服務法，保障家庭雇主終止契約權益。

雇主王先生今與懷有身孕的太太一同出席，他說7月透過直聘中心聘僱印尼籍看護工，照顧中風母親，每月支領基本薪資2萬6500元，另加餐費5600元及加班費。然而看護洗澡全程開門、沖冷水，導致長者反覆感冒仍拒絕關門；有便意不准上廁所，強迫配合看護時間排便；用餐、服藥期間外出吃飯1至2小時，將病人獨留房間；復健時坐3至4公尺外滑手機，無法即時協助等怠工、不按照醫囑等。

王先生10月初向直聘中心與新北市勞工局申請廢聘，勞工局回覆「請再溝通、請再蒐證」，直到11月6日，中風母親致電勞工局泣訴怕被害死，勞工局才排定調解。11月11日調解會卻因NGO團體指導，看護缺席而流會，至今仍無法終止契約，看護態度更加強硬，讓雇主全家身心俱疲，害怕中風母親因看護影響情緒、起居而二次中風。

雇主協會執行長童文薰質疑，勞動部收高額的就業安定基金數百億，從未運用於協助重症雇主，處理勞資糾紛或提供法律扶助，雇主面臨移工逃逸、懷孕或失聯等棘手問題時，卻拿去開演唱會、裝潢辦公室、繳水電電費等，呼籲賴清德總統應落實台灣優先，不應讓重症家庭在長照困境中孤立無援。

雇主協會理事長張姮燕批評直聘制度，缺乏媒合平台與後續管理機制，必須直接面對移工的各種狀況，缺乏仲介作為緩衝，且直聘中心移工薪資已脫離市場行情在制度不完善情況下強推直聘，只會讓勞資雙方雙輸；

雇主協會也提出5項訴求，包括立即停止以就業安定基金，資助公私不分的直聘中心、規範勞團利益迴避，不得承辦直聘業務、 修就業服務法保障家庭雇主終止契約權益、停止誘導民眾，採用直聘或將看護轉為中階勞動力； 建立看護不適任快速解約機制，確保長者生命安全。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今開記者會。記者劉懿萱／攝影
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今開記者會。記者劉懿萱／攝影

看護 雇主
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

移工帳戶遭詐團鎖定！合法移工占比逾七成 移民署堵破口

搶人才大作戰 虎尾就業中心首推越、印語口譯協助精準媒合

直聘移工更便宜 台灣雇主卻寧願找仲介？制度卡關17年的真相

館長陳之漢性騷疑雲 新北勞工局：聯繫當事人中

相關新聞

與川普通話完畢 高市早苗透露：說明川習熱線內容

日本時事通信25日報導，日本首相高市早苗與美國總統川普已經通話完畢。但尚無詳細的通話內容。朝日新聞指出，高市的台灣有事論招致北京當局強烈反彈，一般認為兩國領導人是就台灣問題進行協商。在電話會談以後，高市接受媒體聯訪，表示是川普方面要求通話。由於川普11月24日與中國大陸國家主席習平通過電話，川普是就此內容進行說明。

直聘外籍看護怠工難解聘 雇主協會提5訴求促修法保障

直聘移工看護不適任卻難開除，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今揭露，新北市一名雇主王先生，透過直聘中心聘僱印尼籍看護，看...

歷史上的今天／1956年十人雜技團隨哈林籃球隊來台演出

1956年11月25日，舉世聞名的哈林黑人籃球隊乘民航機自東京飛抵台北，晚上在三軍球場進行一連三晚的公開表演，這是他們第三次遊台，隨同哈林隊來台的還有個十人雜技團。 雜技團成員包括世界著名的獨輪車技術家考登、繩上人愛莫立、手風琴手湯尼、大力士法利斯...

否認歧視陸配 劉世芳：在台任公職僅能效忠單一國家

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳指出，國籍法沒有藍綠之分，也對其他國籍一視同仁，沒有歧視中華人民共和國，而中華民國跟中華人民共和國分屬兩個不同國籍，只要在台灣任公職，只能對單一國家效忠；至於藍委認為大陸不是外國，劉說，倘若大陸不叫外國，等於變相承認台灣是中國一部分。

賴總統：春節9天連假醫院診所開診加成30%到100%

賴清德總統今（24日）在總統府接見中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長，肯定診所協會全聯會長期堅守國人健康的...

蔡英文應援周子瑜返台開唱...醫憶1事開嗆 曝她想重出江湖了

南韓女團TWICE上周末在高雄開唱，今返韓；而其出道10年首度來台演出，也是台灣成員周子瑜首次返鄉，前總統蔡英文發文應援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。