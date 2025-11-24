自由花蕊常設展曝光公文 「四季紅」曾列禁歌清單

快訊

中央社／ 台北24日電

從「四季紅」到「今天不回家」，這些流行歌曲當年都是國防部公告的禁歌清單。中正紀念堂「自由花蕊」常設展展出這些公文，提醒著人們台灣也曾經歷「連唱歌都不自由」的年代。

中正紀念堂「自由花蕊」常設展今天正式開展，展覽名稱以自由花蕊為寓意，取自於舉世爭取自由的抗爭裡，常可見自由如花朵的隱喻，台灣文學作品中賴和的「自由花」、楊逵「壓不扁的玫瑰花」；街頭運動中有野百合與太陽花學運等等，花之象徵從不缺席。

「自由花蕊」常設展展覽內容包括5大單元，第1單元「世界浪潮」，回顧二次世界大戰後，全球爭取民主化與人權的重要事件，並對照台灣民主大事記，介紹台灣言論自由重要人物鄭南榕，一生追求台灣成為一個自由國度的契機。

第2單元「噤聲年代」，具象化台灣在戒嚴時期統治者採取各種社會控制手段，包括禁歌、禁母語、宵禁管制、山地及海防管制、審訊室場景模擬等。

第3單元「台灣言論自由之路」，述說1945年至今，台灣從長達47年的威權統治、人權黑暗期，在一群不分省籍族群的先行者們前仆後繼，不計生死地衝撞對抗威權體制的努力下，終於開創民主自由新篇章的歷史。

第4單元「創傷」，透過白色恐怖政治受難者的生命劇場及家書、遺書，理解國家機器迫害人權，對於個人、家庭、社會所造成的創傷；第5單元「綻放光華」，邀請民眾閱覽當代民主人權議題的書籍、漫畫、繪本、影視音作品，看見台灣對於歷史的反思，也歡迎寫下心得，分享對於展覽的看法。

中正紀念堂管理處處長張惠君今天在記者會上表示，自由是花蕊，守護花蕊就象徵守護自由，許多公民運動都以花當隱喻，包括突尼西亞的茉莉花革命，葡萄牙的康乃馨革命等等，「中正紀念堂每年除了觀光客之外還接待三百團學生校外參觀，透過自由花蕊常設展，可以變成學生們民主的第一課。」

新北市立忠山實驗小學教導主任羅芮敏分享第一線教學經驗表示，小學高年級課程就有「民主之路」課程安排，過去學校曾帶孩子到國家人權博物館，讓孩子親身看到與體會白色恐怖時期真實發生在台灣的故事，「今日來到中正紀念堂，特別的是從世界的視角，看到台灣在民主與人權道路上的努力。」

「自由花蕊」常設展從即日開展，地點在中正紀念堂1樓常設展廳。

國家人權博物館 中正紀念堂 太陽花學運 言論自由
