「自由花蕊」常設展開展 為下一代上一堂民主課

中央社／ 台北24日電

中正紀念堂「自由花蕊」常設展今天開展，帶民眾認識台灣民主化歷程，也為下一代上一堂台灣的民主課。展覽盡現史實，帶入藝術氛圍，為中正紀念堂落實民主教育園區再跨一步。

文化部長李遠今天致詞時表示，1980年成立的中正紀念堂完全是為了膜拜一個人而存在，但是經過45年，台灣早已歷經驚天動地的變化，中正紀念堂反而成為台灣民主運動的重要地點。

李遠提到，他在2013年參與100天的反核五六運動，「每個人對於中正紀念堂的情感、經驗不同，不是只有一個想法。」

李遠表示，期待「自由花蕊」展覽能突破之前「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽的35萬參觀人數，可以有超過350萬人看見。李遠以金馬獎贏家電影「大濛」期許，「大濛代表霧起之時，台灣至今仍處大霧中，希望透過展覽讓霧氣慢慢散掉，只有看見真相，才是和解唯一的道路。」

民進黨籍立委張雅琳表示，之前有外國友人表示台灣讓他們印象最深刻，就是在中正紀念堂看到之前「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽，讓他們更清楚台灣和中國不一樣。

張雅琳提到，當今國際威權壓迫嚴重，假訊息滲透，更需要瞭解自由是如何爭取，進而守護得來不易的自由花蕊，希望透過展覽讓民眾知道這片土地真真切切發生的事，以及台灣多年來在自由民主之路的追求。

鄭南榕基金會董事長鄭竹梅指出，政治前輩們的訴求是「誠實的歷史」與「健康的社會」，「了解過去曾發生什麼樣的迫害，並不是為了留下仇恨，而是要闡述台灣歷史的現況是斷裂的，展覽要把斷裂連結起來。」

鄭竹梅表示，在「中正紀念堂」這個名稱下呈現這個展覽，讓人覺得既荒謬又獨特，「期待這裡可以改為屬於台灣人為主體的名稱。」

今天開展包括文化部政務次長王時思、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭、行政院人權及轉型正義處副處長廖怡如、民進黨籍桃園市議員魏筠、政治受難者陳中統、高金郎、蔡金鏗、張則周、許晴富、伍國首，以及政大台灣史研究所教授薛化元出席。

還有包括人權運動者艾琳達（Linda Gail Arrigo）、

張香華（作家柏楊夫人）、謝秀美（前立委謝聰敏胞妹），以及中華民國台灣地區戒嚴時期政治事件處理協會理事長蔡裕榮、五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東等也都到場。

白色恐怖受難者陳欽生表示，1967年他從馬來西亞到台灣求學，1971年被以莫須有罪名關進黑牢，「讓人生變了調」。陳欽生說，今天聽到最尊敬的已故前輩蔡焜霖所唱的「千風之歌」特別感動，希望透過這個展覽或是各種管道，讓世界知道台灣民主的故事。

中正紀念堂管理處處長張惠君表示，「自由花蕊」常設展並非出自單一策展人，而是凝聚眾多專業者的知識、經驗與創意共同打造，「如同有無數人勇敢不顧一切的追求，台灣才能成為一個主權獨立的民主國家，與國際社會共享民主的價值。」

中正紀念堂 李遠
