首次廉政人員防災士專班開訓 實務演練避難救援

中央社／ 台北24日電

廉政人員防災士專班」今天舉行開訓典禮，內政部表示，共61人參訓，課程內容涵蓋災害特性認識、防災計畫研擬、避難與救援實務演練等，希望未來學員在推動廉政教育與風險管理時，同步納入防災思維。

內政部消防署今天舉辦「廉政人員防災士專班」開訓典禮，內政部政務次長馬士元出席指出，防災士培訓目的在賦予民眾自救與互助能力，受訓學員曾在災害發生時將所學運用於家園守護與救援，充分展現培訓實質效益。

馬士元說明，內政部將持續與各級政府單位合作，推動防災士訓練，並針對專業團體開設專班，擴大訓練對象，以加速防災士普及度。

馬士元提到，廉政人員長期深耕機關風險防範與危機處理，具備良好風險意識與應變思維，透過參與防災士培訓，不僅得以提升行政韌性，也能進一步強化推廣防災意識能力，期盼大家在完成防災士培訓後，能結合本身專業，成為社區與公部門防災推廣領頭力量，共同實現自助、互助與公助防災能量，也展現政府積極提升社會防災韌性決心。

內政部解釋，為期2天的專班培訓是首次針對廉政人員辦理，61位參訓人員來自全國各機關廉政部門，課程內容涵蓋災害特性認識、防災計畫研擬、避難與救援實務演練等，並結合廉政工作特性，希望未來學員在推動廉政教育與風險管理時，也同步納入防災思維，成為行政體系中推動「廉能與防災並重」的新力量。

廉政 內政部 風險 災害 意識
