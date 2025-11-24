賴總統：春節9天連假醫院診所開診加成30%到100%

賴清德總統今（24日）在總統府接見中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長，肯定診所協會全聯會長期堅守國人健康的貢獻與付出；賴總統表示，政府將持續聚焦於強化全人照護與慢性病管理、營造友善醫事人員環境及推動通訊醫療與數位轉型等三大方向，期盼進一步打造更堅韌、公平及永續的健康台灣。

賴總統表示，隨著台灣邁入超高齡社會，診所將承擔更多責任，也需要與鄰里更多連結，更需要主動出擊；基層院所都積極配合社區巡迴篩檢、衛教宣導，並與地方衛生局合作辦理活動提升國人的健康。

賴總統指出，身為醫師出身的總統，上任後馬上請衛福部積極推動健康台灣「優化醫療環境，確保全民健康10大策略」，包含擴大健保財務來源、改革總額制度、穩定醫療服務點值、改善醫事人員工作環境等重要議題，以確保健保永續經營。

賴總統表示，明年度健保總額將達9883億元，比今年再增長597億元，並由政府再投入199億元的公務預算，實質規模預計達到1兆零82億元，增長幅度為6.5%，創下歷年新高，彰顯政府對醫療體系的支持。

賴總統指出，明年度將聚焦三方向，包含強化全人照護與慢性病管理，特別保障0到6歲兒童醫療與居家照護服務；營造友善醫事人員環境，透過提升診察費與護理照護量能，穩定醫療服務供給；以及推動通訊醫療與數位轉型，提升偏鄉地區的醫療可近性與效率。

賴總統指出，基層診所是維持社會穩定運作的重要力量，為了給予醫護更大的支持，明年春節9天不論醫院或診所門診，將依開診時段分段加成，9天連假開診加成幅度從30%到100%不等，希望診所在春節期間能持續提供民眾良好的醫療照護。