快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：春節9天連假醫院診所開診加成30%到100%

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統今（24日）在總統府接見中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長，肯定診所協會全聯會長期堅守國人健康的貢獻與付出；賴總統表示，政府將持續聚焦於強化全人照護與慢性病管理、營造友善醫事人員環境及推動通訊醫療與數位轉型等三大方向，期盼進一步打造更堅韌、公平及永續的健康台灣。

賴總統表示，隨著台灣邁入超高齡社會，診所將承擔更多責任，也需要與鄰里更多連結，更需要主動出擊；基層院所都積極配合社區巡迴篩檢、衛教宣導，並與地方衛生局合作辦理活動提升國人的健康。

賴總統指出，身為醫師出身的總統，上任後馬上請衛福部積極推動健康台灣「優化醫療環境，確保全民健康10大策略」，包含擴大健保財務來源、改革總額制度、穩定醫療服務點值、改善醫事人員工作環境等重要議題，以確保健保永續經營。

賴總統表示，明年度健保總額將達9883億元，比今年再增長597億元，並由政府再投入199億元的公務預算，實質規模預計達到1兆零82億元，增長幅度為6.5%，創下歷年新高，彰顯政府對醫療體系的支持。

賴總統指出，明年度將聚焦三方向，包含強化全人照護與慢性病管理，特別保障0到6歲兒童醫療與居家照護服務；營造友善醫事人員環境，透過提升診察費與護理照護量能，穩定醫療服務供給；以及推動通訊醫療與數位轉型，提升偏鄉地區的醫療可近性與效率。

賴總統指出，基層診所是維持社會穩定運作的重要力量，為了給予醫護更大的支持，明年春節9天不論醫院或診所門診，將依開診時段分段加成，9天連假開診加成幅度從30%到100%不等，希望診所在春節期間能持續提供民眾良好的醫療照護。

診所 健保總額

延伸閱讀

蔡英文應援周子瑜返台開唱...醫憶1事開嗆 曝她想重出江湖了

【即時短評】從白色恐怖到黃百韜 吃到飽的「烈士」自助餐？

林沛祥批賴總統挺日漠視國旅觀光逆差 心中無中華民國？

【重磅快評】忙著幫日本促銷觀光旅遊的賴政府 看不到國旅的蕭條

相關新聞

賴總統：春節9天連假醫院診所開診加成30%到100%

賴清德總統今（24日）在總統府接見中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長，肯定診所協會全聯會長期堅守國人健康的...

蔡英文應援周子瑜返台開唱...醫憶1事開嗆 曝她想重出江湖了

南韓女團TWICE上周末在高雄開唱，今返韓；而其出道10年首度來台演出，也是台灣成員周子瑜首次返鄉，前總統蔡英文發文應援...

郵局今起臨櫃領普發一萬！首周分流別白跑 必備證件非身分證

普發一萬元於今（11月24）日開放郵局臨櫃領取，民眾領取時應持有「健保卡」，如果沒有健保卡，應攜帶國民身分證或中華民國居留證正本得以領取。

不小心子女變非婚生？ 一圖看6親等內血親禁婚3大爭議

我國即將邁入超高齡社會，少子女化議題成為國安危機，近期發生表兄妹遭判婚姻無效的訴訟，引發子女可能淪為「非婚生子女」等討論...

歷史上的今天／1960年中國民主黨籌備委員會 貼出招牌

1960年11月24日，籌備半年之久的「中國民主黨」，開始貼出一張「招牌」，是用一張3台尺左右長的紅紙，寫著「中國民主黨籌備委員會」，貼於台北市康定路23號，公論報經理部正門左側。 民主黨自1960年5月間開始以「選舉改進座談會」名稱籌備，辦公地點一直設在和平東路「自由中國」半月刊社，到了雷震被捕後，組黨的人士都以辦公地點繼續設在該處不大適合，因為過去雷震亦為組黨同仁的關係，所以暫借該處，雷震既被捕，新黨與「自由中國」不發生關係，不好意思再打擾。

聯合報一周大事 11/16~11/22

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。