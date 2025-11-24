蔡英文應援周子瑜返台開唱...醫憶1事開嗆 曝她想重出江湖了

南韓女團TWICE上周末在高雄開唱，今返韓；而其出道10年首度來台演出，也是台灣成員周子瑜首次返鄉，前總統蔡英文發文應援，但時事評論家、醫師沈政男開嗆蔡怎麼好意思提子瑜，痛批她是撕裂台灣的元兇，更指蔡又想重出江湖了。

由於，周子瑜過去在韓國節目上揮舞我國國旗，遭中國施壓被迫道歉，道歉影片在2016年我國總統大選前一日播出，國人群情激憤，政治問題也讓其團體難以來台演出，直至今年，周總算返鄉登台開唱，各界熱烈應援，蔡英文也發文支持。

不過，沈政男開嗆，「蔡英文又提到周子瑜了，她好意思啊？」並指出，2016年1月16日，蔡英文當選總統，因為前一天的周子瑜道歉事件她說，「只要我當總統的一天，我會努力，讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同道歉」。

但蔡英文的8年任期過去，至今下台也1年多了，台灣有多少人為了認同不只道歉，而且受辱、被攻擊、被同胞當成敵人、被當成禽獸不如？多少人民，因為族群、性別、年紀、城鄉、貧富、意識形態、政治主張的差異，彼此之間撕破臉。

他痛批蔡英文，「掀起台灣社會各族群與各階層認同戰爭的就是你！」網路與媒體成了謾罵攻訐的擂台，朝野惡鬥到政治停擺，然後兩岸之間被煽動仇恨到硝煙味升起。

沈政男進一步表示，「蔡英文又想要從網路開始，重出江湖了」，也有人說，民進黨應該提名蔡英文選台北市長，但她頭髮染來染去，對高雄的演唱會那麼在意，應該去選高雄市長吧！