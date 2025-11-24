快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

蔡英文應援周子瑜返台開唱...醫憶1事開嗆 曝她想重出江湖了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南韓女團TWICE上周末在高雄開唱，也是台灣成員周子瑜首次返鄉，前總統蔡英文在社群平台發文應援。圖／擷自蔡英文Threads
南韓女團TWICE上周末在高雄開唱，也是台灣成員周子瑜首次返鄉，前總統蔡英文在社群平台發文應援。圖／擷自蔡英文Threads

南韓女團TWICE上周末在高雄開唱，今返韓；而其出道10年首度來台演出，也是台灣成員周子瑜首次返鄉，前總統蔡英文發文應援，但時事評論家、醫師沈政男開嗆蔡怎麼好意思提子瑜，痛批她是撕裂台灣的元兇，更指蔡又想重出江湖了。

由於，周子瑜過去在韓國節目上揮舞我國國旗，遭中國施壓被迫道歉，道歉影片在2016年我國總統大選前一日播出，國人群情激憤，政治問題也讓其團體難以來台演出，直至今年，周總算返鄉登台開唱，各界熱烈應援，蔡英文也發文支持。

不過，沈政男開嗆，「蔡英文又提到周子瑜了，她好意思啊？」並指出，2016年1月16日，蔡英文當選總統，因為前一天的周子瑜道歉事件她說，「只要我當總統的一天，我會努力，讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同道歉」。

但蔡英文的8年任期過去，至今下台也1年多了，台灣有多少人為了認同不只道歉，而且受辱、被攻擊、被同胞當成敵人、被當成禽獸不如？多少人民，因為族群、性別、年紀、城鄉、貧富、意識形態、政治主張的差異，彼此之間撕破臉。

他痛批蔡英文，「掀起台灣社會各族群與各階層認同戰爭的就是你！」網路與媒體成了謾罵攻訐的擂台，朝野惡鬥到政治停擺，然後兩岸之間被煽動仇恨到硝煙味升起。

沈政男進一步表示，「蔡英文又想要從網路開始，重出江湖了」，也有人說，民進黨應該提名蔡英文選台北市長，但她頭髮染來染去，對高雄的演唱會那麼在意，應該去選高雄市長吧！

蔡英文 沈政男 網路

延伸閱讀

誰戰蔣萬安？ 吳怡農舉蔡英文、柯文哲票數1句話點黨的問題

淡江大橋明年完工 蔡英文貼參觀照讚中央和地方合作典範

【重磅快評】「一國兩區」先行者蔡英文，民進黨超尷尬

蕭旭岑指「一國兩區說」蔡英文先提出 民進黨：別亂牽拖

相關新聞

郵局今起臨櫃領普發一萬！首周分流別白跑 必備證件非身分證

普發一萬元於今（11月24）日開放郵局臨櫃領取，民眾領取時應持有「健保卡」，如果沒有健保卡，應攜帶國民身分證或中華民國居留證正本得以領取。

賴總統：明年健保總額規模創下歷史新高 政府支持醫療體系

賴清德總統今（24日）在總統府接見中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長，肯定診所協會全聯會長期堅守國人健康的...

蔡英文應援周子瑜返台開唱...醫憶1事開嗆 曝她想重出江湖了

南韓女團TWICE上周末在高雄開唱，今返韓；而其出道10年首度來台演出，也是台灣成員周子瑜首次返鄉，前總統蔡英文發文應援...

不小心子女變非婚生？ 一圖看6親等內血親禁婚3大爭議

我國即將邁入超高齡社會，少子女化議題成為國安危機，近期發生表兄妹遭判婚姻無效的訴訟，引發子女可能淪為「非婚生子女」等討論...

歷史上的今天／1960年中國民主黨籌備委員會 貼出招牌

1960年11月24日，籌備半年之久的「中國民主黨」，開始貼出一張「招牌」，是用一張3台尺左右長的紅紙，寫著「中國民主黨籌備委員會」，貼於台北市康定路23號，公論報經理部正門左側。 民主黨自1960年5月間開始以「選舉改進座談會」名稱籌備，辦公地點一直設在和平東路「自由中國」半月刊社，到了雷震被捕後，組黨的人士都以辦公地點繼續設在該處不大適合，因為過去雷震亦為組黨同仁的關係，所以暫借該處，雷震既被捕，新黨與「自由中國」不發生關係，不好意思再打擾。

聯合報一周大事 11/16~11/22

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。