郵局今起臨櫃領普發一萬！首周分流別白跑 必備證件非身分證

普發一萬元於今（24）日起開放郵局臨櫃領取，財政部普發現金官網提醒民眾領取時應持有「健保卡」，如果沒有健保卡，應攜帶國民身分證或中華民國居留證正本得以領取。

《聯合新聞網》整理領取期間、必備證件和流程，幫讀者節省臨櫃時間，迅速領取一萬元。

普發一萬領取資格。 圖／擷自財政部普發現金官網

開放領取期間

2025年11月24日起，至2026年4月30日止。2026年4月1日到4月30日國內出生的新生兒，領取期限至5月22日。

首周分流

開放領取的第一周，即11月24日到11月29日，依「臨櫃領取人」身分證字號或居留證統一證號的「尾數」辦理單、雙號分流：

單號（1、3、5、7、9）：周一、三、五 雙號（2、4、6、8、0）：周二、四、六

從第二周起不分尾數，2026年4月30日前皆能領取。

2類人無須分流

如臨櫃領取人為「65歲以上的長者或身心障礙人士」，不實施分流，請至友善服務窗口或無障礙窗口辦理。

11月24日到11月29日依身分證統一編號或居留證統一證號的「尾數」辦理單、雙號分流。圖／擷自財政部普發現金官網

需準備證件

本人親自領取

請攜帶具有照片的「健保卡」，健保卡沒有照片或照片無法辨識本人，需要攜帶有照片可辨識本人身分的證明文件，限定「國民身分證」或「中華民國居留證」正本。

委託代領

委託親友代領時，親友(即受託人)請攜帶具有照片的身分證明文件，如健保卡、國民身分證或中華民國居留證的正本，以發放對象(即委託人)的健保卡領取。如果委託人沒有健保卡，請帶國民身分證或中華民國居留證正本；如委託人無健保卡，且未領有國民身分證者，請攜帶「戶口名簿正本或戶籍謄本正本」。

如是本人清自領取，請攜帶具有照片的「健保卡」。 圖／擷自財政部普發現金官網

領取流程

至郵局臨櫃辦理，進行領取資格確認，當場核對金額沒有錯誤後便能簽收。

領取4步驟 1. 攜帶必備證件（健保卡，如沒有健保卡請攜帶身分證或居留證）。 2. 郵局營業時段前往儲匯櫃台（郵局營業時間及地點見此）。 3. 簽名或蓋章，並留下聯絡電話。 4. 領取現金1萬元。