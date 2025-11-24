快訊

相機熱度大洗牌？他遊日發現櫻花妹最愛「非iPhone手機」：大家都用它

汐止烤漆工廠大火猛竄濃煙 200平方公尺廠房陷火海

北市男赴美就學遭星宇拒載「求償31萬」法官判航空公司免賠原因曝

郵局今起臨櫃領普發一萬！首周分流別白跑 必備證件非身分證

聯合新聞網／ 綜合報導
普發一萬11月24日起可在郵局臨櫃領取。 聯合報系資料照
普發一萬11月24日起可在郵局臨櫃領取。 聯合報系資料照

普發一萬元於今（24）日起開放郵局臨櫃領取，財政部普發現金官網提醒民眾領取時應持有「健保卡」，如果沒有健保卡，應攜帶國民身分證或中華民國居留證正本得以領取。

《聯合新聞網》整理領取期間、必備證件和流程，幫讀者節省臨櫃時間，迅速領取一萬元。

普發一萬領取資格。 圖／擷自財政部普發現金官網
普發一萬領取資格。 圖／擷自財政部普發現金官網

開放領取期間

2025年11月24日起，至2026年4月30日止。2026年4月1日到4月30日國內出生的新生兒，領取期限至5月22日。

首周分流

開放領取的第一周，即11月24日到11月29日，依「臨櫃領取人」身分證字號或居留證統一證號的「尾數」辦理單、雙號分流：

單號（1、3、5、7、9）：周一、三、五

雙號（2、4、6、8、0）：周二、四、六

從第二周起不分尾數，2026年4月30日前皆能領取。

2類人無須分流

如臨櫃領取人為「65歲以上的長者或身心障礙人士」，不實施分流，請至友善服務窗口或無障礙窗口辦理。

11月24日到11月29日依身分證統一編號或居留證統一證號的「尾數」辦理單、雙號分流。圖／擷自財政部普發現金官網
11月24日到11月29日依身分證統一編號或居留證統一證號的「尾數」辦理單、雙號分流。圖／擷自財政部普發現金官網

需準備證件

本人親自領取

請攜帶具有照片的「健保卡」，健保卡沒有照片或照片無法辨識本人，需要攜帶有照片可辨識本人身分的證明文件，限定「國民身分證」或「中華民國居留證」正本。

委託代領

委託親友代領時，親友(即受託人)請攜帶具有照片的身分證明文件，如健保卡、國民身分證或中華民國居留證的正本，以發放對象(即委託人)的健保卡領取。如果委託人沒有健保卡，請帶國民身分證或中華民國居留證正本；如委託人無健保卡，且未領有國民身分證者，請攜帶「戶口名簿正本或戶籍謄本正本」。

如是本人清自領取，請攜帶具有照片的「健保卡」。 圖／擷自財政部普發現金官網
如是本人清自領取，請攜帶具有照片的「健保卡」。 圖／擷自財政部普發現金官網

領取流程

至郵局臨櫃辦理，進行領取資格確認，當場核對金額沒有錯誤後便能簽收。

領取4步驟

1. 攜帶必備證件（健保卡，如沒有健保卡請攜帶身分證或居留證）。

2. 郵局營業時段前往儲匯櫃台（郵局營業時間及地點見此）。

3. 簽名或蓋章，並留下聯絡電話。

4. 領取現金1萬元。

請至郵局臨櫃辦理，進行領取資格確認，當場核對金額沒有錯誤後便能簽收。 圖／擷自財政部普發現金官網
請至郵局臨櫃辦理，進行領取資格確認，當場核對金額沒有錯誤後便能簽收。 圖／擷自財政部普發現金官網

普發一萬 普發現金 郵局 中華郵政 健保卡

延伸閱讀

普發一萬變2萬！悠遊付祭22電商消費滿額抽獎 購物規則一次看

普發一萬1550萬人已領取 24日開放郵局領現

普發全民安全指引「製造恐慌」？國防部引外媒說法駁斥

普發1萬變9千！ATM直接「吃掉1千」 銀行回覆讓他超崩潰

相關新聞

郵局今起臨櫃領普發一萬！首周分流別白跑 必備證件非身分證

普發一萬元於今（11月24）日開放郵局臨櫃領取，民眾領取時應持有「健保卡」，如果沒有健保卡，應攜帶國民身分證或中華民國居留證正本得以領取。

不小心子女變非婚生？ 一圖看6親等內血親禁婚3大爭議

我國即將邁入超高齡社會，少子女化議題成為國安危機，近期發生表兄妹遭判婚姻無效的訴訟，引發子女可能淪為「非婚生子女」等討論...

歷史上的今天／1960年中國民主黨籌備委員會 貼出招牌

1960年11月24日，籌備半年之久的「中國民主黨」，開始貼出一張「招牌」，是用一張3台尺左右長的紅紙，寫著「中國民主黨籌備委員會」，貼於台北市康定路23號，公論報經理部正門左側。 民主黨自1960年5月間開始以「選舉改進座談會」名稱籌備，辦公地點一直設在和平東路「自由中國」半月刊社，到了雷震被捕後，組黨的人士都以辦公地點繼續設在該處不大適合，因為過去雷震亦為組黨同仁的關係，所以暫借該處，雷震既被捕，新黨與「自由中國」不發生關係，不好意思再打擾。

軍事禁地鳳凰山揭開面紗 山友聯手開路成私房祕境

高雄市鳳山、大寮交界處的鳳凰山舊名「雞母山」，目前是陸軍官校訓練用地，管制封閉多年，內部始終維持軍事神秘氛圍，近年軍方同意開放部分園區供外界使用，民眾進入後發現內部保留大量自然綠意，有媲美果嶺的廣闊草園和高大老樹，還有罕見的軍用500障礙設施等軍事場域由軍方使用，甚至有一處山泉水供免費取水，取名「鳳凰神水」，成為在地人的私房祕境。

聯合報一周大事 11/16~11/22

中華民國童軍總會遠赴阿布達比宣傳台灣舉辦2029年世界羅浮大會

中華民國童軍總會代表團11月15日至21日，前往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，參加第31屆阿拉伯童軍領袖會議（31st ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。