青年署辦AI交流會 智慧照護文化導覽納施政參考

中央社／ 台北23日電

教育部青年發展署以AI創新為題舉辦交流會，匯聚青年的創新想法，青年團隊也提出開發AI智慧照護應用程式、運用AI推動地方文化導覽等建議，將納入政府施政參考。

青年署今天發布新聞稿指出，因應人工智慧浪潮與科技快速變化，青年署114年「青年好政－Let's Talk」計畫以「AI創新-青年在AI浪潮下如何發展？」為題，獎勵青年團隊就AI議題發起公共討論，並於11月22日至23日舉辦「青年公共議題協作共創交流會」。

交流會以「青年代號：GenAI」為主題，聚焦「AI教育與素養培育」、「勞動轉型與產業應用」、「文化傳承與地方發展」、「資訊安全與社會防護」、「數位平權與共融治理」5大面向，邀請青年、部會代表、專家學者共同對話。

青年署提到，活動首日由青年團隊就AI議題分組討論，分享對現行政策的觀察與建言；第2天邀數位發展部、教育部、勞動部等部會代表與青年交流，聆聽青年世代觀點與建議，透過雙向溝通，將青年意見轉化為具體政策方向。

現場30多組青年團隊也以創意構想回應AI議題，例如有青年團隊建議開發AI智慧照護應用程式，運用科技輔助長輩與照護者溝通；也有青年構思運用AI推動地方文化導覽與智慧觀光，深化旅遊體驗、活絡在地產業；另有青年關注AI法制、勞動轉型、教育落差及性別偏見等面向。

青年署長陳雪玉表示，交流會藉由AI議題對話實踐公民參與精神，展現青年主流化下的公共治理潛力，交流會共創成果也將納入政府跨部門施政參考，期許青年持續發聲，將青年創見轉化為政策發展的重要指令。

