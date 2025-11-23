聽新聞
聯合報一周大事 11/16~11/22

聯合報／ 本報訊
行政院會20日通過政院版財政收支劃分法修正草案，行政院長卓榮泰（左二）說明修正重點、副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵（右二）、主計總處主計長陳淑姿（右）出席。記者胡經周／攝影
行政院會20日通過政院版財政收支劃分法修正草案，行政院長卓榮泰（左二）說明修正重點、副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵（右二）、主計總處主計長陳淑姿（右）出席。記者胡經周／攝影

國內

20日：行政院版「財政收支劃分法」出爐，中央預計整體挹注地方經費將達一兆二○○二億元。

21日：衛福部食藥署公告日本福島五縣核食管制全面解禁，比照一般食品查驗。

21日：立法院會三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。

國外

17日：聯合國安理會通過決議，支持美國總統川普所提廿點加薩和平計畫，授權部署國際維穩部隊並建立過渡治理機構「和平委員會」。

18日：美國聯邦參眾議院幾乎無異議通過法案，強制司法部卅天內公布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關檔案。

18日：中日關係緊張，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰在北京與大陸外交部亞洲司長劉勁松會面。

歷史上的今天／1961年西德學者訪台 在台大談論自由

1961年11月23日，西德獅子岩親王暨歷史學家羅文斯廷，當天下午3時搭乘班機自香港飛抵台北，預定在華進行4至5天訪問。

中華民國童軍總會遠赴阿布達比宣傳台灣舉辦2029年世界羅浮大會

中華民國童軍總會代表團11月15日至21日，前往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，參加第31屆阿拉伯童軍領袖會議（31st ...

郵局24日開放領普發一萬 首周有分流、動線管控

普發現金一萬元上路後，11月24日將開放郵局臨櫃領現，中華郵政表示，首週除依臨櫃人身分證末碼單、雙號實施分流機制外，另規...

女孩也能養蜂 她們南漂創業守護大自然躍上國際

國境之南「蜂女孩」創辦人Rachel張家翎、Yvonne何靜佳兩人，今年9月底到花蓮光復鏟土時被現場各種「超人們」感動，決定將原本正規畫隨身包蜂蜜送出1.2萬包給超人們補給，印製「謝謝鏟子超人」。兩個女生「南漂」投入養蜂產業、努力推廣品牌的背後，是「不想讓師傅失望」的心情。

普發一萬1550萬人已領取 24日開放郵局領現

普發現金上路逾2週，財政部今天表示，截至21日中午領取人數超過1550萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計11月24日...

