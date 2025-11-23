聯合報一周大事 11/16~11/22

國境之南「蜂女孩」創辦人Rachel張家翎、Yvonne何靜佳兩人，今年9月底到花蓮光復鏟土時被現場各種「超人們」感動，決定將原本正規畫隨身包蜂蜜送出1.2萬包給超人們補給，印製「謝謝鏟子超人」。兩個女生「南漂」投入養蜂產業、努力推廣品牌的背後，是「不想讓師傅失望」的心情。

2025-11-22 11:30