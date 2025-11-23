聽新聞
聯合報一周大事 11/16~11/22
國內
20日：行政院版「財政收支劃分法」出爐，中央預計整體挹注地方經費將達一兆二○○二億元。
21日：衛福部食藥署公告日本福島五縣核食管制全面解禁，比照一般食品查驗。
21日：立法院會三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。
國外
17日：聯合國安理會通過決議，支持美國總統川普所提廿點加薩和平計畫，授權部署國際維穩部隊並建立過渡治理機構「和平委員會」。
18日：美國聯邦參眾議院幾乎無異議通過法案，強制司法部卅天內公布「淫魔」富豪艾普斯坦案相關檔案。
18日：中日關係緊張，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰在北京與大陸外交部亞洲司長劉勁松會面。
