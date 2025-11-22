中華民國童軍總會遠赴阿布達比宣傳台灣舉辦2029年世界羅浮大會

中華民國童軍總會代表團11月15日至21日，前往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，參加第31屆阿拉伯童軍領袖會議（31st Arab Scout Conference），近500名阿拉伯區會員國及各國國際代表參加。中華民國童軍總會國際關係委員會副主委阮俊霖及執行秘書賴彥丞代表出席參加，向阿拉伯區國家推廣2029年台灣舉辦世界羅浮大會。

世界羅浮大會是由17歲至25歲童軍青年參與，中華民國曾在2004年舉辦，2024年埃及世界童軍會議成功爭取2029年第17次世界羅浮大會在台舉行。童軍總會理事長高國倫說，台灣非常難得舉辦兩次世界羅浮大會，我們將積極準備，邀請全世界170個會員國共相盛舉。

童軍代表團拜訪中華民國駐杜拜台北商務辦事處處長陳俊吉，代表團向陳俊吉介紹這次童軍領袖會議及2029年世界羅浮大會，代表高國倫感謝外交部及辦事處關心與協助。

陳俊吉說，童軍運動是世界青少年運動，透過各式樣的國際童軍青年及領袖交流，有助於中華民國在國際正向發展，肯定童軍總會在非政府組織深化及協助外交。

中華民國代表團與阿拉伯區童軍領袖進行廣泛交流，分享中華民國國羅浮大會的願景，如何透過山野、海洋、科技、文化四大核心元素，形塑面向新世代的國際青年盛會。中華民國的攤位吸引眾多出席代表駐足，他們希望了解台灣旅遊資訊，氣候特色，以及羅浮大會設計的活動構想。童軍總會透過這次在阿布達比宣傳活動，深化我國的國際夥伴關係，持續推動全球童軍運動的發展，為2029年世界羅浮大會在台灣奠定國際友誼基礎。