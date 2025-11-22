快訊

郵局24日開放領普發一萬 首周有分流、動線管控

中央社／ 台北22日電
11月24日將開放郵局臨櫃領普發一萬。圖／聯合報系資料照
普發現金一萬元上路後，11月24日將開放郵局臨櫃領現，中華郵政表示，首週除依臨櫃人身分證末碼單、雙號實施分流機制外，另規劃動線管控、加派引導人力及彈性櫃檯調整等機制。

今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，根據財政部資料顯示，截至21日中午，全台已有1550萬人領到普發現金，領取率達65.79%。

根據中華郵政統計，截至11月21日上午10時止，透過郵局ATM領現筆數累計逾68萬5000筆，24日將開放全台1200多間郵局臨櫃領現。

中華郵政表示，11月24日至29日領現首週依臨櫃領取人身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流措施，但65歲以上年長者及身心障礙人士不在此限，將優先引導至友善服務/無障礙窗口辦理。

其中，尾數單號民眾請在星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請在星期二、四、六前往臨櫃辦理。中華郵政告訴中央社記者，週六營業郵局共273處，在儲匯營業時間內均提供郵局領現服務，將視領現人潮、彈性調整支援人力。

郵局臨櫃領現開放首週除了有分流措施外，中華郵政指出，將規劃發放動線管控、加派引導人力及彈性櫃檯調整等機制，確保民眾能在安全、便捷的環境下完成領現。

中華郵政提醒，民眾至郵局領現，請本人攜帶有照片且可辨識的健保卡，如果是委託代領，除了委託人的健保卡外，受託人也要提供有照片的健保卡、身分證或居留證。

配合臨櫃領現，中華郵政表示，特別以這次普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，也可紀念收藏。

女孩也能養蜂 她們南漂創業守護大自然躍上國際

國境之南「蜂女孩」創辦人Rachel張家翎、Yvonne何靜佳兩人，今年9月底到花蓮光復鏟土時被現場各種「超人們」感動，決定將原本正規畫隨身包蜂蜜送出1.2萬包給超人們補給，印製「謝謝鏟子超人」。兩個女生「南漂」投入養蜂產業、努力推廣品牌的背後，是「不想讓師傅失望」的心情。

歷史上的今天／1959年美軍步槍定向射擊賽 優勝得火雞

1959年11月22日，美軍顧問團漁、射協會，當日上午9時在台北市三張犁靶場舉行大小型步槍定向射擊比賽，參加者有美軍及眷屬、美國學生、我國社會人士及擊生共100餘人，比賽分為兩組。由於比賽時間正逢該年感恩節（1959年11月26日）前，因此分組射擊成績最優秀的參賽選手，都能獲得火雞一隻作為獎勵。

普發一萬1550萬人已領取 24日開放郵局領現

普發現金上路逾2週，財政部今天表示，截至21日中午領取人數超過1550萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計11月24日...

防災科技成果展登場 消防署展示5G、AI強化救災韌性

內政部消防署今天舉辦「114年災害防救科技成果展」，集中展示近年多項防救災科技計畫成果，包括5G大數據、人工智慧（AI）...

普發一萬郵局臨櫃領 全台1292據點24日起跑

財政部表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自今年11月24日開放郵局領現，領取期間至明年4月30日止，民眾可於郵局...

