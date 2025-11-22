快訊

又是鹿港！132元發票中200萬未領…鄉親喊：莫重蹈高中女生錯失千萬慘劇

高血壓240堅決不吃藥！89歲傳奇散戶每日當沖上億 秉持「我流養生法」

大苑子董座登門道歉！石虎柳丁農友認「誤會已解」：今年不會賣他們柳丁

李登輝學術討論會 李安妮：保存好記憶民主不迷路

中央社／ 台北22日電

國史館長陳儀深今天出席2025李登輝紀念學術討論會致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家。李登輝基金會董事長李安妮說，記憶若被好好保存，民主就不會迷路。

陳儀深上午在2025李登輝紀念學術討論會開幕致詞表示，舉辦討論會的主要目的，不是為了頌揚李登輝個人，而是為了更加理解這位政治領袖，如何主導國家從威權走向民主、從閉鎖壓抑走向開放正常、從隔絕孤立走向國際舞台；而對於過去威權政府的作為、民間社會的成長、國際情勢的變動，也需要重新認識，並從不同的角度、以多元的史料來詮釋。

陳儀深表示，當前台灣所面臨問題的複雜與國際情勢之嚴峻，比起李登輝執政的時代，有過之而無不及。今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識。透過李登輝的提點和思維，加上當前朝野有識之士的合作和努力，相信可以找到安身立命和長治久安的方法與道路。

李安妮致詞提到，這些年來，她運用各種不同的工具跟方法推動所謂的「李登輝記憶工程」，並不是要把李登輝神格化，而是要透過李登輝在台灣這塊土地上近百年的生命歷程，把屬於台灣民主的知識、史料與價值好好保存下來，讓下個世代的人能看見真實的歷史光譜，而不是被化成神話，或者是惡意地去扭曲。

她說，台灣的國際處境常常被外界敘述跟框架，而不是自己來說；記憶工程最重要的一步就是找回自己的敘事權，台灣從來就不是一個被動接受歷史的地方，台灣人在歷史中從來不是旁觀者，而是局勢中真正的行動者。

她提到，國家記憶女性視角的重要，往往那些沒有被寫進檔案裡的細節，常常才是歷史走向的關鍵。今天有許多女性學者，對她來說，台灣的歷史研究正逐步讓不同聲音進入知識的核心。

她強調，記憶若被好好保存，民主就不會迷路；如果民主的記憶只剩下口號、標語或是修辭，國家的民主一定不會穩固。

李登輝 李安妮 國史館

延伸閱讀

賴總統聲援日相遭陸批「奴顏婢膝」 陸委會：台日關係絕非殖民遺緒

【即時短評】馬場町風波 鄭麗文不妨先讓獅子變鯰魚

陸設「台灣光復紀念日」 時力：赤裸裸的歷史挪用與政治操作

故宮甲子萬年展揭秘 李登輝「戒急用忍」、五元硬幣花紋都來自故宮

相關新聞

女孩也能養蜂 她們南漂創業守護大自然躍上國際

國境之南「蜂女孩」創辦人Rachel張家翎、Yvonne何靜佳兩人，今年9月底到花蓮光復鏟土時被現場各種「超人們」感動，決定將原本正規畫隨身包蜂蜜送出1.2萬包給超人們補給，印製「謝謝鏟子超人」。兩個女生「南漂」投入養蜂產業、努力推廣品牌的背後，是「不想讓師傅失望」的心情。

歷史上的今天／1959年美軍步槍定向射擊賽 優勝得火雞

1959年11月22日，美軍顧問團漁、射協會，當日上午9時在台北市三張犁靶場舉行大小型步槍定向射擊比賽，參加者有美軍及眷屬、美國學生、我國社會人士及擊生共100餘人，比賽分為兩組。由於比賽時間正逢該年感恩節（1959年11月26日）前，因此分組射擊成績最優秀的參賽選手，都能獲得火雞一隻作為獎勵。

普發一萬1550萬人已領取 24日開放郵局領現

普發現金上路逾2週，財政部今天表示，截至21日中午領取人數超過1550萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計11月24日...

防災科技成果展登場 消防署展示5G、AI強化救災韌性

內政部消防署今天舉辦「114年災害防救科技成果展」，集中展示近年多項防救災科技計畫成果，包括5G大數據、人工智慧（AI）...

普發一萬郵局臨櫃領 全台1292據點24日起跑

財政部表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自今年11月24日開放郵局領現，領取期間至明年4月30日止，民眾可於郵局...

立委推南高屏澎聯手 打造全新台灣觀光圈

民進黨立委許智傑上午舉行「南高屏澎生活圈，觀光行銷全世界」記者會，宣布推動更大範圍的南台灣觀光圈，範圍從高雄、台南、屏東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。