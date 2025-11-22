旅美小提琴家林翔翎跨界實驗 凝聚台美藝術能量

由旅美小提琴家林翔翎策劃，一群旅美台灣音樂家在德州達拉斯，與當地舞團合作，呈現一場實驗性質的跨界演出，凝聚台灣與美國的藝術能量。

林翔翎活躍於紐約、芝加哥與達拉斯的音樂圈，這次以「沉默種子」（Silent Seed）為主題，策劃一場融合音樂、舞蹈的跨界合作演出，探索「藝術如何在靜默中萌芽，在碰撞中綻放」。

音樂會以小型樂團編制，包括二重奏與室內樂合奏，融合古典、爵士與流行樂風格。達拉斯當地的舞蹈團體Soul Society Collective舞者薩默斯（HaileySummers）與史坦尼斯（Trev Stanis）即興演出。

台美音樂協會（TWNY）長期支持旅美台灣藝術家，這次與達拉斯藝術空間Hyper Creativ Studio合作，以「沉默種子」出發，描繪年輕藝術家在異鄉逐夢的掙扎與重生。台灣音樂家張雁喆、Andy Yu、薛力誠參與演出。