普發一萬1550萬人已領取 24日開放郵局領現

普發現金上路逾2週，財政部今天表示，截至21日中午領取人數超過1550萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計11月24日開放郵局領現，首週實施分流措施，但65歲以上年長者及身心障礙人士不在此限。

今年普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，郵局臨櫃領現於11月24日開放，民眾可赴全台1292間郵局據點就近領取，首週將實施分流措施，領取時間至明年4月30日止。

財政部今天舉行「全民+1政府相挺」普發現金郵局領現宣導記者會。財政部次長阮清華表示，截至21日中午全台已有1550萬人領到普發現金，領取率達65.79%，其中透過登記入帳管道約834萬人、ATM領現約283萬人。

根據中華郵政公司規劃，11月24日至11月29日開放郵局領現首週將實施分流措施，星期一、三、五開放身分證號或居留證統一證號尾數單號民眾辦理，星期二、四、六開放尾數雙號民眾辦理。

交通部次長伍勝園補充，65歲以上年長者及身心障礙人士不受分流規定限制，將優先引導至友善服務及無障礙窗口辦理。

伍勝園說明，至郵局領現時，領有健保卡的民眾請務必攜帶具照片的健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。倘若委託他人領取，除攜帶發放對象的健保卡外，受託人同時也須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片的身分證明文件正本，並由受託人簽收領取。

對於新生兒領現規定，財政部提醒，明年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明的國民，請家屬備妥出生證明及其生母或生父的身分證明文件正本，於明年5月22日前至郵局臨櫃領取。