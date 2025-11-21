防災科技成果展登場 消防署展示5G、AI強化救災韌性

內政部消防署今天舉辦「114年災害防救科技成果展」，集中展示近年多項防救災科技計畫成果，包括5G大數據、人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、地理資訊系統（GIS）等技術如何導入消防實務，提升整體防救災任務在極端環境下的應變與韌性。

內政部政務次長馬士元出席致詞時表示，近年台灣在災害防救的資訊整合、情資交換、決策速度與人力裝備調度等面向，表現已居世界前段班，靠的不是單一科技，而是整體系統長期累積的成果。

他強調，再先進的科技設備，最終仍須仰賴現場人員的專業判斷與執行，「科技的核心永遠是人」，向所有消防人員與防災志工致上敬意。

馬士元說，受氣候變遷影響，極端天候愈趨頻繁，今年從「丹娜絲颱風」到「馬太鞍溪堰塞湖溢流」事件，皆凸顯國家強化防災整備的迫切性，此次成果展也同步辦理「強韌台灣計畫」績優單位表揚、T-CERT誓師大會、績優隊伍表揚、第2屆「鳳凰盃」競賽啟動、複雜地形無人機補助儀式，以及全國災害防救志工幹部聯誼會等活動，促進中央、地方與社區間經驗交流與合作。