普發一萬郵局臨櫃領 全台1292據點24日起跑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自今年11月24日開放郵局領現，領取期間至明年4月30日止，民眾可於郵局營業時間至櫃檯領取，計有1,292間郵局據點，遍布全臺鄉鎮及離島地區，請民眾視方便時間就近領取，在前往郵局領現前，可先使用行動郵局APP查詢附近郵局的等候人數並線上取號，以減少現場排隊時間。

財政部21日與交通部共同召開記者會，並邀請行政院打擊詐欺指揮中心、數位發展部與中華郵政公司與會，會中由中華郵政公司介紹普發現金郵局領現之開放時間、分流措施及應攜帶之身分證明文件，期使領取作業更加順利。

財政部說明，至郵局領現時，領有健保卡之民眾，請務必攜帶具照片之健保卡領取；未領有健保卡者，應持身分證或居留證等正本領取。倘委託他人領取時，除攜帶委託人（發放對象）健保卡外，受託人同時須攜帶身分證、居留證或健保卡等具照片之身分證明文件正本，並由受託人簽收領取。

針對明年4月1日至4月30日間在國內出生並領有出生證明之國民，請家屬備妥出生證明及其生母或生父之身分證明文件正本，於明年5月22日前至郵局臨櫃領取。

此外，財政部貼心提醒，採登記入帳及直接入帳方式的民眾，請務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳，以確保自身權益。如登記失敗或入帳失敗，請民眾重新至普發現金官網（https://10000.gov.tw）完成登記，或改採ATM領現或郵局領現。

最後，財政部呼籲，政府不會主動透過電話、簡訊或電子郵件通知民眾登記或領取現金，更不會致電要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理任何轉帳作業。所有請民眾提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為都是詐騙，請民眾務必提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。若有收到可疑訊息，請立刻聯繫 165 反詐騙專線或1988客服專線查證，全民共同防堵詐騙，安心領取普發現金。

