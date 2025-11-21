立委推南高屏澎聯手 打造全新台灣觀光圈
民進黨立委許智傑上午舉行「南高屏澎生活圈，觀光行銷全世界」記者會，宣布推動更大範圍的南台灣觀光圈，範圍從高雄、台南、屏東延伸至澎湖，主打整合區域觀光資源、強化國際行銷。
許智傑指出，高雄近年以演唱會經濟成功帶動城市曝光，僅2024年突破千人演唱會就達157場，吸引171萬人次、創造57億元產值，並外溢至台南與屏東，住宿成長約15%。
立委提出多項觀光願景，包括整合五大國家風景區、南台灣組隊前進國際旅展、推動南台灣好玩卡、爭取更多國際航線與郵輪，以及提升交通建設以強化觀光基礎。
許智傑強調，高雄已是「南台灣觀光領頭羊」，未來將攜手南高屏與澎湖，打造全新台灣觀光圈，讓南部觀光全面升級、走向國際。
