立委推南高屏澎聯手 打造全新台灣觀光圈

行政院會昨天通過政院版「財政收支劃分法」修法草案，不過多數藍營執政縣市質疑，中央未提出試算表，更質疑中央聲稱與地方政府召開六次會議，實際是把各地叫去摸頭。台北市副市長李四川昨代表北市府參加院會，今上午他受訪指出，財劃法能修法提出草案「實在不簡單」，所以他昨天跟院長卓榮泰說，行政院提出來的財劃法，敢拿出來，對行政院來說，就是走出一大步，當然每個縣市都有不同狀況和立場，他呼籲財政部長莊翠雲，其實可傾聽各縣市的意見，讓大家在不滿意之下還是可以接受。

2025-11-21 12:25