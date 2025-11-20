極端氣候衝擊原民社區 台加合作AI防災科技

快訊

中央社／ 台北20日電
台灣原住民淨零永續發展協會（TISDA）20日與加拿大RUNWITHIT Synthetics（RWI）在台北創新創業嘉年華活動簽署合作備忘錄，將運用AI科技預測災害衝擊，提升防災韌性，也促進台、加兩地原民多面向交流。TISDA提供／中央社
台灣原住民淨零永續發展協會（TISDA）20日與加拿大RUNWITHIT Synthetics（RWI）在台北創新創業嘉年華活動簽署合作備忘錄，將運用AI科技預測災害衝擊，提升防災韌性，也促進台、加兩地原民多面向交流。TISDA提供／中央社

台灣的極端氣候事件，有4成會衝擊原住民族社區。台灣原住民淨零永續發展協會今天和加拿大模擬科技公司RWI簽署備忘錄，將運用AI科技預測災害衝擊，提升防災韌性。

台灣原住民淨零永續發展協會（TISDA）今天與加拿大RUNWITHIT Synthetics（RWI）在創新創業嘉年華活動中，簽署合作備忘錄，加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）、民主進步黨籍立法委員伍麗華等人現場見證，排灣族歌手桑梅絹以古調祝禱為簽署儀式揭幕，象徵文化傳承與國際連結。

主辦單位引述研究報告指出，自2006年至2020年間，台灣共發生384次極端氣候事件，其中約43.2%直接衝擊原住民族社區。今年的馬太鞍溪堰塞湖事件就是一例，重創花蓮縣光復鄉。

TISDA理事長葉治平表示，期盼透過這次國際計畫，讓科技成為部落發展的關鍵；與RWI的合作，不只是技術交流，也促進台、加兩地原住民在文化、治理與永續發展上的深度互動。

RWI執行長比特納（Myrna Bittner）表示，RWI的目標是讓社區更強韌，透過AI模擬未來情境，讓居民、決策者與規劃團隊合作，在透明且由社區主導的資訊基礎上，做出最合適的決策。

根據主辦單位提供的資訊，RWI長期投入北美原住民社區，以6D模擬與生成式AI技術，協助政府與社區預測災害衝擊、規劃醫療資源與設計永續能源方案。這套技術將首次導入台灣原鄉，協助原民部落預估極端氣候的影響，以便預先規劃資源分配及避難需求，提升防災韌性。

這次合作是在原住民族經濟貿易合作協議（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement, IPETCA）框架下，第一個國際原住民族AI科技合作案。IPETCA於2022年3月23日正式生效，台灣與紐西蘭、加拿大、澳洲為創始會員。

