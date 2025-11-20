鄭麗君：掌握風災後農畜產品供需變動 確保市場供應充裕、價格平穩

鳳凰颱風因與東北季風共伴效應造成強烈降雨，造成東部農業區嚴重災情，行政院副院長鄭麗君20日召開「穩定物價小組」會議，責請農業部以「從寬、從簡、從速」原則，儘速辦理各項災害救助，協助農民復耕、復產，並加速調節蔬菜供貨，確保市場供應充裕、價格穩定。鄭副院長亦請經濟部和跨部會「物價聯合稽查小組」嚴密監控產品價量變動的合理性，針對可能涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價之不法情形，即時啟動稽查，保障消費者權益。

本次颱風主要影響東部及部分高冷地蔬菜產區，對於中、南部主要蔬菜產區影響相對輕微，目前菠菜、茼蒿、葉萵苣等冬季短期葉菜類正陸續供應上市，平地甘藍也進入盛產期，瓜果類、根莖類亦無明顯災損。整體評估，颱風過後國內蔬菜供應量充裕，價格平穩，請消費者安心。

針對民眾關心的豬肉價格，因疫病防疫期間實施禁運禁宰管制，致毛豬短期供應波動。經迅速處置及強化防疫措施後，自11月7日解除管制，毛豬拍賣量增加，價格持續回落。鄭麗君責請農業部持續掌握毛豬及豬肉市場量價情勢，依規劃執行產銷調節，協調養豬戶、產業團體有序釋出毛豬，穩定市場供應及兼顧豬農收益。

農業部表示，產銷調節期間每周召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，包含依市場供需議定每日毛豬上市頭數、鼓勵農民透過共同運銷制度出豬及透過冷凍廠商價購等機制，確保市場毛豬供需、價格穩定。

毛豬禁運禁宰期間，民眾對土雞、雞蛋等需求增加，鄭麗君亦請農業部持續關注雞肉雞蛋市場行情變化，必要時啟動相關調節措施，確保市場穩定。

在雞肉部分，農業部定期召開會議掌握市場供需與價格變化，並會同中央畜產會每日彙整產地價格資料，若有波動即提前研判及發布預警，並視情況啟動相關調節作為。至於民眾經常消費的雞蛋，農業部已責成中央畜產會固定邀集產銷雙方交流供需資訊，監控價量變化並適時啟動調節措施，確保蛋源及價格穩定。

鄭麗君強調，守護消費者權益是政府堅持貫徹的目標，請跨部會「物價聯合稽查小組」持續研析價格變動合理性，若發現異常，應即時啟動聯合稽查，以遏止業者哄抬價格情事，確保商品價格合理、平穩。