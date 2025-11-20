丹麥82歲前國會議員新書 籲加強挺台、檢討對中政策

今年82歲的丹麥前國會議員費雪出書，表達對台灣的堅定支持，希望藉此讓更多丹麥人認識台灣，並呼籲丹麥政府檢討對中政策，加強對台支持。

費雪（Viggo Fischer）的新書「對抗蚺蛇的台灣」（Taiwan Mod Kvaelerslangen）17日在丹麥正式上市，這是費雪著作的第5本書。

他對中央社表示，撰寫這本書有一個很大的原因，為了盡一己之力改變丹麥對台灣的態度。他希望透過這本書，提高台灣在丹麥的能見度，也想藉此呼籲丹麥政府重新檢視對中政策，並能在歐盟裡增加挺台力道。

費雪說，書名用蚺蛇形容中共與中國解放軍對台灣的策略，蚺科是體型巨大的蛇，牠們雖然沒有毒，但是會用纏繞窒息的方式殺死獵物；這就像中國對台灣的策略，巨大的鄰國看似無痛無毒，卻不知不覺地用纏繞的方式讓台灣窒息。

費雪的書從1895年開始敘述台灣的歷史與地緣政治，經過二戰、台灣民主化，直到今日。

從政前，費雪是經營出入口生意的商人，曾在70年代因為生意的關係到訪台灣，1980、90年代擔任國會議員時期也曾經多次訪問台灣。為了寫這本書，他也在這一兩年多次到台灣採訪、蒐集資料，他說，用商人、政治人物與作者的不同角度，親眼見證了台灣各個時期的發展。

他認為今日的台灣是亞洲民主模範，各個族群都享受自由與平等。台灣已成為東亞最重要的國際媒體中心，許多國際媒體與記者都在台駐點，他在訪談中有一些記者告訴他「中國是記者最大的監獄」。

費雪為了寫作取材，也特地到金門去了解歷史與當地的狀況，他表示，在那裡遇到很多中國遊客到金門去認識毛澤東不敢讓中國人知道的戰敗歷史。他也了解到當地人不希望戰爭，並跟對岸保持友好關係，但這樣的希望在中國不斷於台海進行軍事威脅的狀況下蒙上一層灰。

費雪對於台灣與丹麥的關係感到樂觀，他認為過去對丹麥來說，與中國的關係中貿易是更重要的，但現在政治更加重要。丹麥的公司也越來越務實，開始尋找中國市場以外的可能性。

他在書中也引用包括丹麥前總理、民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）等人對台灣表示支持的言論，加上前總統蔡英文5月到訪丹麥，他認為台丹關係看起來穩定樂觀，他希望丹麥能再繼續加強對台灣的支持。