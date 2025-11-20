內政部考慮收國家公園入園費 明年起入住排雲山莊要漲價了

國人爬百岳風氣興盛，內政部國家公園署今在部務會報評估國家公園入園收費可行性。國家公園署長王成機說，現行有收費的僅停車場及山屋，其中玉山國家公園內的排雲山莊明年整修完後，將調整費用；國家公園入園費還在審慎評估中。

內政部今日部務會報，由國家公園署報告國家公園自然碳匯調查、碳盤查成果及後續精進方向及評估國家公園入園收費可行性。

內政部說，國家公園署已完成9座國家公園、1座國家自然公園年度自然碳匯估算，為228萬噸二氧化碳當量，接近1.8萬座大安森林公園每年碳吸存量；而重要濕地碳匯方面，國家公園署至今已累積7類具代表性重要濕地碳匯實測成果，將持續分年分期調查，預計2028年前完備內陸型與人為型重要濕地自然碳匯調查。

內政部指出，其整體效益形塑台灣邁向「淨零排放」與「自然正成長」的雙重目標。後續將從科研治理、推動增匯減碳行動及強化碳盤查等方向精進，積極與各部會及公私合作。

至於評估國家公園入園收費可行性，王成機說，國家公園現有收費的是停車場及設施，像是山屋（如排雲、觀高山屋等），其中排雲山莊正在整修，現有116床明年4、5月整建完，將增20個床位，舒適度提升，將重新調整費用，目前每晚是480元，明年將會調整。

至於入園收費，因每人進入生態保護區路線不同如何收費，王成機說還在研議、並廣納各界意見，因此收費部分還在審慎評估中。