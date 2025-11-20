數發部推台灣主權AI語言資料庫 預計12月發表首版

快訊

中央社／ 台北20日電
數發部外觀。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
立委關注人工智慧（AI）訓練資料智慧財產權爭議，數發部次長侯宜秀今天表示，這牽涉智慧財產權法，數發部有跟經濟部智慧財產局討論，從數位產業發展角度給予建議，數發部也推動台灣主權AI語言資料庫，首版預計12月出爐。

侯宜秀今天列席立法院經濟委員會就「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」進行報告，並備質詢。國民黨立委葉元之詢問，對於AI訓練資料著作權爭議，政府單位是否會訂定相關使用規範。

侯宜秀表示，這牽涉智慧財產權法，數發部有跟經濟部智慧財產局討論，從數位產業發展角度提供意見，除了訓練資料侵權爭議，也跟爬蟲問題有關，已在研議中。

侯宜秀也說，政府各部會持續協作，正在盤點適合的資料，將會上架至台灣主權AI語言資料庫，首版預計12月發布。

民進黨立委賴瑞隆談及AI基本法草案已送交立法院，侯宜秀表示，希望朝野支持，能夠盡快通過。

AI 數發部 智慧財產權
